El equipo de abogados del expresidente Rafael Correa informó este viernes que el gobierno federal de Bélgica le concedió asilo político, pese a las insistentes solicitudes de extradición por las autoridades de Ecuador. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url