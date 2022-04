Actualidad internacional desde Cuba

La Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, abogó este miércoles por abordar con mayor eficiencia y justicia el problema de la desigualdad en el mundo. Así lo expresó durante su intervención en la apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, con sede en Buenos Aires. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

