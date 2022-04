El Presidente de Perú, Pedro Castillo, dejó sin efecto el decreto supremo de Inmovilización obligatoria y llamó a la tranquilidad ciudadana. Así lo expresó ante el Congreso, atendiendo a una invitación, dada la situación en el país. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

