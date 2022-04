Actualidad internacional desde Cuba

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará Panamá, donde participará en una reunión ministerial sobre Migración. Así lo confirmó la Canciller del país istmeño, Erika Muynes, quien subrayó que el encuentro demuestra, y cito: «la excelente relación de Panamá con Estados Unidos, así como el fortalecimiento’ de las relaciones bilaterales». Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

