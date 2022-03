Argentina conmemoró este jueves el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en ocasión del aniversario 46 del golpe cívico-militar que instauró la dictadura en 1976. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

