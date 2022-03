Este viernes, el Presidente Electo de Chile, Gabriel Boric, toma posesión de su cargo. La ceremonia de traspaso de mando está precedida por reuniones bilaterales con delegaciones invitadas. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url