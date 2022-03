El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó oficialmente su participación en las elecciones de octubre próximo, como candidato a la primera magistratura del gigante suramericano. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

