China denunció este miércoles a Estados Unidos por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, Siria, Irán y Venezuela, lo cual constituye una sistemática violación de los derechos humanos. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url