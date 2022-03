El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán señaló que su país está listo para un acuerdo, pero NO esperará eternamente. Sus declaraciones se producen ante la amenaza de EE.UU. de abandonar las Conversaciones de Viena, que pretenden reactivar el pacto nuclear. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url