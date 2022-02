Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron un paquete de sanciones contra Rusia, tras haber reconocido el Kremlin a Donetsk y Lugansk como Repúblicas Independientes. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

