El Instituto de Estudios para el Desarollo y la Paz de Colombia (INDEPAZ) reportó en las últimas horas el asesinato de los líderes sociales Hermán Naranjo Quintero y Juan Carlos Nieto, de los departamentos de la Arauca y Meta, respectivamente. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

