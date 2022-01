Actualidad internacional desde Cuba

EE.UU. se compromete a dar respuestas por escrito a las solicitudes de Rusia en temas de seguridad, la próxima semana. Así trascendió este viernes en la reunión entre el Ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, y el Secretario de Estado, Antony Blinken, en Ginebra. Sobre esta y otras noticias del acontecer internacional ofrecemos en nuestra Emisión Estelar del NTV.

