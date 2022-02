Actualidad deportiva en Cuba

Con una jornada de martes sorpresiva en cuanto a resultados la Serie Nacional de Béisbol 61 de Cuba, comenzó su accionar desde la 1pm en los partidos intermedios de las presentes subseries. Ciego se encaramó este martes en la cima al quitarle el invicto a Mayabeque para que ya todos los equipos al menos hayan perdido una vez. En este momento se batea para 269 con 5 planteles por encima de 300, se pitchea para 4.92 con Industriales al frente con solo leones y cocodrilos por debajo de 3 carreras limpias y se fildea para 969.

A esta hora el Canal Telerebelde lleva en vivo el juego entre Villa Clara y Las Tunas desde el Sandino.

La vuelta ciclistica a Cuba se va a fragmentar para correr en las tres regiones del país. Será a partir del 22 de febrero y estará dividida en 5 etapas, la región oriental tendrá la primera parte de este evento.

En cuanto al Campeonato Nacional de Ajedrez la santiaguera Oleiny Linares se coronó en la modalidad de Blitz por segundo año consecutivo. Según refiere el sitio digital JIT, la indòmita, en partidas programadas a tres minutos mostrò sus credenciales de favorita para jornadas venideras. En esta justa concursaron 16 mujeres, incluidas 11 de las12 que disputarán la corona nacional absoluta en un sistema de todas contra todas a una vuelta, el podio lo completaron su coterranea Yaniela Forgas con seis unidades y la pinareña Yerisbel Miranda con 4 anotaciones y media. Oleyni, tuvo una actuación casi perfecta con 6 puntos y medio en 7 rondas.

El capitalino Jasiel Rivero anotó 14 puntos pero no pudo impedir que su equipo Valencia Basket cayera ante Gran Canaria 91-90 en tiempo extra, en duelo español por la fecha 12 de la EUROCOPA de Baloncesto. Reseña el sitio digital JIT que Rivero estuvo en cancha durante 26 minutos y 46 segundos y encestó cuatro de los cinco intentos en tiros de dos puntos para un 80 porciento de efectividad. Además se fue de 2-1 en triples y de 6-3 en tiros libres, en tanto logró cuatro rebotes y ganó una valoración de 15 créditos. Los Canarios lideran ahora el grupo B con 9 victorias y 2 derrotas y los toronjas van segundos con 8 victorias y cuatro reveses.

En la jornada de este miércoles se jugará la primera fecha de 1/4 de final de la Copa del Rey del fútbol español, el Rayo Vallecano y el Mallorca se enfrentarán sobre las 2pm hora de nuestro país mientras Valencia y Cádiz jugarán a las 3pm.

Mañana lo harán Real Sociedad y Betis mientras a las 3pm el partido entre los dos máximos favoritos que quedan en competencia, Athletic Club y Real Madrid. Precisamente en Conferencia de Prensa el DT merengue se refirió a lo complicado de enfrentar al equipo de Bilbao por cuarta vez en esta temporada, esta vez en San Mamés.

En la jornada de este miércoles el Barcelona oficializó los fichajes de Pierre Emerick Aboumeyang y Adama Traoré.