Actualidad deportiva desde el Estelar Dominical

Los directivos de la Comisión Nacional de Béisbol, encabezados por Juan Reinaldo Pérez Pardo, llegaron este domingo a la zona occidental del país para continuar su visita a las provincias, con el objetivo de oficializar las nóminas de los equipos. Temprano en la mañana se dio a conocer la nómina oficial de los Cocodrilos de Matanzas. En la jornada vespertina se hizo oficial el listado de los 40 peloteros de los Huracanes de Mayabeque, un conjunto que volverá a tener como manager al ex-pelotero Michael González.

