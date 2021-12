Actualidad deortiva en Cuba: Mijaín, Omara e Idalys los mejores atletas de 2021

Mijaín López, Omara Durand e Idalys Ortiz lideran a los mejores exponentes del deporte en Cuba en el año que concluye, según la relación informada este miércoles como fruto de la tradicional votación organizada por el INDER y la prensa especializada.

Mijaín, astro de la lucha grecorromana, encabezó a los competidores masculinos de deportes individuales y fue distinguido además como protagonista del principal acontecimiento de una campaña en que se convirtió en tetracampeón olímpico.

La judoca Idalys acaparó el mayor número de votos en el segmento dedicado a las féminas de disciplinas individuales, en premio al subtítulo de Tokio 2020, donde vivió su cuarto ascenso consecutivo a podios olímpicos.

En otra elección esperada, la corredora Durand se situó en la cima de los atletas con discapacidad, respaldada por tres coronas en la cita de la capital japonesa.

La gala de premiaciones acontecerá el próximo 23 de diciembre, con un añadido especial dedicado a los principales animadores del excelente desempeño cubano en los recientes I Juegos Panamericanos Júnior de Cali 2021, afirmó el director general de alto rendimiento del Inder, José Antonio Miranda.