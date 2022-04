Actualidad cultural en Cuba

Hace unos minutos conocimos del fallecimiento de Ambrosio Fornet. Nombre fundamental en las letras cubanas, imprescindible en la cultura de la nación, tierra que siempre defendió. La Casa de las Américas, institución a la fue fiel colaborar, lamenta profundamente su pérdida, al igual que trasmite sus condolencias a familia, amigos y colegas.

El Festival Internacional de Videodanza regresa a la agenda cultural de LA Habana. Prevista del 22 al 24 abril, la décimo sexta edición del evento brindará una programación diversa, con amplia presencia de obras recibidas para las citas precedentes, que en 2020 fue cancelada y en 2021 transcurrió de manera virtual debido a la COVID-19. Con una apuesta por la escena presencial, el certamen acogerá a artistas de la isla como Carolina Romillo, quien estará a cargo de la apertura del encuentro con el estreno mundial del audiovisual The power upon us, realizado junto a grandes de la danza cubana: Santiago Alfonso y Rosario Cárdenas. Se puede leer en el perfil oficial en Facebook de Danza Teatro Retazos, quien organiza el Festival, de manera paralela tendrá lugar en calles, parques y plazas de la capital cubana el Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, conocido como Habana Vieja Ciudad en Movimiento, el cual toma sitios emblemáticos de la urbe como escenarios.

En otros temas, como todos ya conocimos, entre los ganadores al Grammy estuvieron los cubanos Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, y Alex Cuba. Alex Cuba gano el Grammy con Mendó, en la categoría mejor álbum pop latino, Gonzalo Rubalcaba obtuvo el premio en la categoría Mejor Álbum de Jazz Instrumental con Skyline – junto a JAck DeJohnette y Ron Carter. El maestro Chucho Valdés mereció el premio en mejor álbum de jazz latino junto a Chick Korea con el álbum MIrror, Mirror.

El Fondo Cubano de Bienes Culturales, junto a instituciones de la cultura y del sector empresarial cubanas e italianas, celebra hasta mañana el quinto taller Internacional Mujeres Empresarias. A la jornada matutina asistió la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó. Feito expresó que tras escuchar a las panelistas como mujer cubana se siente muy orgullosa de la creatividad de las mujeres y del empuje y la capacidad para eliminar cualquier obstáculo. Destacó la presencia en las intervenciones de temas de interés nacional como la generación de nuevos empleos desde la comunidad, y el fortalecimiento de la alianza entre el sector estatal y las nuevas formas de gestión. Subrayó que en nuestro país hay una política de empoderamiento femenino y que este evento es prueba de ello. Cerca de una docena de paneles y ponencias se han presentado hasta la fecha. Ha sido un fértil espacio para el intercambio de experiencias sobre emprendimientos relacionados con la industria cultural, concebidos y desarrollados principalmente por mujeres cubanas. Arte, diseño, medio ambiente, han sido ejes que han vertebrado las exposiciones. Se han compartido experiencias de buenas prácticas, y estrategias de gestión comercial que han demostrado su eficacia en el escenario de pandemia. La presencia de expertos en tendencias del mercado y desarrollo de proyectos, ha posibilitado identificar y aprovechar las oportunidades del mercado.