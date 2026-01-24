Actividad por Día Nacional de la Defensa demuestra integración de medios blindados

En la Gran Unidad de Tanques “Gloria Combativa Rescate de Sanguily” con la Orden “Antonio Maceo” se realizó un ejercicio combinado de las fuerzas y sus aseguramientos, como parte de las actividades conmemorativas por el Día Nacional de la Defensa.
