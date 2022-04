Acontecer internacional: panorama desde Cuba

Cuando falta un mes para las elecciones en Colombia la totalidad de las encuentas indican que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, mantiene la delantera en la carrera electoral en ese pais suramericano. Petro no solo esta delante de Federico Gutiérrez del derechista Equipo por Colombia, de Rodolfo Hernández de la LIGA de Gobernantes Anticorrupción y de Sergio Fajardo de Centro Esperanza, sino que amplía cada vez más su ventaja. El líder del Pacto Histórico, coalición de fuerzas alternativas, progresistas y de izquierda en Colombia, mantiene su campaña electoral por todo el territorio colombiano donde explica cada detalle de su plataforma programática. La eleccion presidencial en Colombia está programada para el 29 de mayo venidero y en ella se escogerá al presidente y vicepresidente del país para el período 2022-2026. La formula ganadora deberá obtener la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario se realizará el 19 de junio una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación, y el que obtenga la victoria gobernará por un periodo de cuatro años sin derecho a reelegirse.

En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva celebró la alianza del Partido de los Trabajadores (PT) con el Socialista Brasileño (PSB) rumbo a las próximas elecciones en el país. Durate la apertura del XV Congreso Nacional Constituyente del PSB, en Brasilia, Lula resaltó la histórica unión e insistió en lo necesaria que resulta para salvar a Brasil y cuidar del pueblo. En una referencia directa al exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, quien representará a los socialistas como vicepresidente en su dupla electoral, el exdirigente obrero aseguró que el entendimiento entre dos personas que discreparon y estuvieron en campos políticos diferentes es muestra de madurez y la responsabilidad. Para Lula la sociedad brasileña necesita a alguien que salve al país, que cuide del pueblo brasileño, que devuelva la soberanía ante los ojos del planeta Tierra».

El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, consideró hoy en el Reino Unido que Londres debe disculparse con las naciones del Caribe por el papel que desempeñó el imperio británico en el comercio de esclavos. En una entrevista transmitida por la televisora Sky New el mandatario afirmo que se trata de una de las mayores atrocidades en la historia de la humanidad, y quienes sufrieron por ello son personas de la región caribeña. Alí, quien se entrevistó el miércoles en Downing Street con el primer ministro británico, Boris Johnson, agregó que el sufrimiento no solo fue enorme, sino generacional, y dejó muchas deudas. Señaló además que a pesar de que los políticos británicos y la realeza reconocen las atrocidades cometidas en esa época, todavía no ofrecen disculpas públicas.

El gobierno de Ecuador dejó sin efecto la medida que obligaba al uso del nasobuco o mascarilla, tanto en espacios cerrados como abiertos. Lo hace cuando el país alcanzó una tasa de positividad de solo el 5% a la Covid-19 durante cuatro semanas consecutivas.

Rusia informó este viernes de al menos dos ataques ucranianos con morteros contra un puesto fronterizo ruso, cerca de Ucrania, de acuerdo a declaraciones del gobernador de la región, Román Starovóit, quien agregó que el bombardeo no causó víctimas mortales. Mientras las acciones militares tienen lugar en el terreno, hoy trascienden voces que condenan la tendencia occidental de cancelar la cultura rusa. El periodista e historiador italiano Angelo D’Orsi tacho de «inadmisible» ese acctuar.

Terminamos con el testimonio de Gabriela Gómez, una joven cubana que se mudó a la ciudad de Mariupol en Ucrania hace unos años. Gabriela relata que vivió una pesadilla cuando los soldados ucranianos utilizaron su casa como trinchera. Gabriela Gomez es una de las miles de personas rescatadas por el ejercito ruso en la ciudad ucraniana de Mariupol. Este fue un fragmento del testimonio que contó a la televisora Russia Today.