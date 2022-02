Acontecer internacional: Panorama desde Cuba

Este miércoles comenzamos en Ciudad del Vaticano donde el senador y precandidato a las elecciones presidenciales de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este miércoles una reunión con el Papa Francisco. Medios de prensa colombianos refieren que el pontífice y el político dialogaron sobre el cambio climático, la construcción de paz en Colombia y el fenómeno de la migración venezolana. El encuentro entre ambos se logró a partir de una solicitud que el líder del movimiento Colombia Humana envió al nuncio apostólico de Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor. A petición del Vaticano, no hubo prensa ni fotos en la cita. El diario EL TIEMPO resalta que se trata de un hecho inédito en la agenda del Sumo Pontífice porque el jerarca de la Iglesia Católica suele reunirse con mandatarios en ejercicio, no con candidatos a la presidencia.

En Ecuador ya suman seis las provincias que registraron este miércoles afectaciones por la época invernal y el impacto negativo de las lluvias que acompañan la temporada. Pichincha, Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, Santo Domingo y Cañar son las demarcaciones más golpeadas.

Guinea Bissau regresa a la normalidad tras el fallido golpe de estado.Las fuerzas de seguridad en Guinea Bissau buscan hoy a participantes en la intentona golpista contra el presidente Umaro Sissoco Embaló, que se saldó con al menos seis muertos. Hombres armados vestidos de civil irrumpieron la víspera en el Palacio Presidencial mientras sesionaba un Consejo de Ministros extraordinario en el que participaban Embaló, el primer ministro Nuno Gomes Nabiam y otros miembros del gabinete. El mandatario tranquilizó a la nación al asegurar que se encontraba bien y que el país estaba bajo el control de las fuerzas republicanas y que en la jornada se vivió un atentado contra la democracia. Fuentes militares dijeron a la prensa que varios amotinados se encontraban detenidos en la sede de las Fuerzas Armadas, pero hasta el momento no se conocen las identidades de los participantes.

Aunque el jefe de Estado no mencionó a los participantes, dijo que el intento de asesinarlo a él y al primer ministro tiene que ver con la lucha de su país contra el narcotráfico. Tambien elogió la rápida actuación de las fuerzas de defensa y seguridad y exhortó a la comunidad internacional a apoyar la nación. Terminamos con nuevos datos revelados por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) este miércoles. De acuerdo al comunicado existe un aumento del nueve por ciento de las decesos a causa del coronavirus, advirtiendo que el fuerte incremento de contagios debido a la variante Ómicron ya empieza a reflejarse en la mortalidad. Según los datos de la OMS, en la última semana se registraron 59 MIL muertes a nivel global y los nuevos casos reportados totalizaron los 22 millones en la última semana. El número semanal de decesos por la Covid-19 progresó en el sudeste de Asia, en particular en India, con un aumento del 41 por ciento frente a la semana anterior, seguido de la región del Mediterráneo oriental (32) y América (16). La OMS indicó que la variante Ómicron ya representa el 93.3 por ciento de los contagios a nivel mundial y se encuentra en al menos 57 países.