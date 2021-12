Acontecer internacional: panorama desde Cuba

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó este jueves a priorizar a los grupos de riesgo en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. El organismo sanitario recordó que muchos países aun están muy lejos de inmunizar al 40 por ciento de sus poblaciones para finales de 2021, otros superaron esa cifra y ahora administran inmunógenos de refuerzo. La OMS aspira que la inmunización alcance el 70 por ciento para el 2022. En el continente americano la Organizacion Panamericana de la Salud preciso que superó los 100 millones de casos de Covid-19, con un aumento del 36 por ciento en los países del norte en la última semana y un descenso en partes del centro y sur. Sin embargo, Bolivia informó un alza fuerte, mientras Argentina y Ecuador incrementaron sus números.

Datos recientes de la OPS indican que hay 19 naciones en todo el continente que reportaron la variante Omicron, pero sobresal , escuche bie , que en Guyana Francesa, Islas Caimán, Puerto Rico, San Martín, Trinidad y Tobago y Estados Unidos, los análisis indicaron que Ómicron representó el 73 por ciento de los casos en la última semana. Vamos a Colombia. La Fundación Paz & Reconcialiación documentó en su más reciente informe divulgado hoy que de los candidatos a las elecciones legislativas de 2022, se registraron 108 cuestionados. Se trata de la reelección de aquellas personas que han sido señaladas en elecciones anteriores y permanecen en su curul, a pesar de las investigaciones que tienen en órganos judiciales y de control. Un podcast de la radioemisora colombiana Latinoamerica Estereo asi lo reportaba .

El presidente Vladimir Putin, aseguró este jueves en Rueda de prensa que las acciones de su país no dependerán del curso de las negociaciones sobre garantías de seguridad con Washington y la OTAN, sino de la propia seguridad de Rusia. El mandatario ruso señaló que Moscú dio a entender “alto y claro” que “es inaceptable que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) siga avanzando hacia el este”, en su conferencia de prensa anual de este jueves. “¿Acaso colocamos misiles junto a las fronteras de Estados Unidos? No. Es Estados Unidos con sus misiles él que ha llegado hasta nuestra casa, se encuentra a sus puertas”, subrayó. El jefe de Estado ruso preguntó si es una exigencia excesiva y rara que Occidente no coloque más sistemas de misiles cerca de Rusia, a la vez que cuestionó cual sería la reacción estadounidense si Moscú colocara sus misiles en la frontera de México o Canadá.

Hasta la Ciudad del Vaticano llegaron los senderistas que participaron en la caminata de Asis hasta Roma, por el fin del bloqueo a Cuba.