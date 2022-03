Acontecer deportivo en Cuba

Cuba selló su pase a otras tres finales en el Campeonato del Caribe de tenis de mesa que se efectúa en Pabexpo, La Habana.

En la competencia individual femenina las dos representantes de nuestro país avanzaron a la final que se jugará en ese mismo escenario a las 4 de la tarde. Idalis Lovet superó a la dominica Eva Brito luego de caer en los tres primeros parciales, en tanto, Daniela Fonseca en otro disputado encuentro venció a la boricua Daniely Ríos 4-2.

En el masculino, Jorge Moisés Campos. También en la tarde, la propia Daniela junto a Karla Pérez estará en la final para damas, en tanto Liván Martínez y Jorge Moisés discutirán el oro del doble masculino.

Desde la una de la tarde iniciaron nuevos compromisos particulares en la Serie Nacional de Beisbol. El canal Telerebelde transmite en vivo el encuentro entre Santiago de Cuba y La Isla desde el Guillermón Moncada. Lanza por los Piratas el zurdo Wilber Pérez, mientras el derecho Danny Betancourt lo hace por las Avispas. El único desafío nocturno será a las 7 de la noche en el José Antonio Huelga donde Sancti Spíritus espera por Cienfuegos.

Reiteramos que la subserie entre Las Tunas y Mayabeque no se va a efectuar y quedará pendiente para otro momento porque 7 atletas mayabequenses resultaron positivos al test rápido y el equipo completo fue trasladado a su provincia.

No obstante, el médico de los Huracanes Yoel Estanquero comunicó que todos los implicados fueron negativos al test PCR, por lo que la situación no llegará a males mayores. El equipo se incorpora a entrenar mañana en San José para trasladarse el viernes a Ciego de Ávila.

Esta tarde se juega la cuarta ronda del Campeonato Nacional absoluto de Ajedrez que comandan el holguinero Isán Ortiz y el villaclareño Yasser Quesada con 2 y medio puntos. A los líderes les sigue Arnaldo Fernández con dos unidades y luego con 1,5 aparece un pelotón compuesto por Elier Miranda, Luis Ernesto Quesada, Carlos Daniel Albornoz, Ermes Espinoza y Omar Almeida.

Yasser irá hoy frente a Yuri González y Albornoz se las verá con Arnaldo, como lo más atractivo esta fecha.

El Liverpool recibirá al Inter en la vuelta de los octavos de final de la liga de Campeones con la ventaja que representa su triunfo en Italia. El técnico neroazurro Simone Inzaghi aseguró en la previa del encuentro que, a pesar de «un muy buen partido» en la ida, les penalizó el resultado.

El otro duelo de esta fecha será el que sostengan el favorito Bayern de Munich ante el Salzburgo en el Allianz Arena.

Para mañana hay mucho más morbo con el choque Real Madrid-PSG, en jornada donde el Manchester City intentará rematar al Sporting de Lisboa.

La selección femenina cubana de Polo acuático cayó estrepitosamente este martes en la Copa Intercontinental que se desarrolla en Perú. En su primer partido y ante un rival como EEUU, principal potencia mundial, poco pudieron hacer las nuestras que cedieron 20 goles por 2. El equipo que dirige Jorge del Valle enfrentará desde mañana y hasta el domingo a los conjuntos de Australia, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina por ese orden. Esta es la primera ocasión que la Liga Mundial llega a Suramérica.