Accidente masivo en 23 y Paseo involucra a microbús Gazelle y camión del Cuerpo de Bomberos

Un accidente de tránsito de carácter masivo se produjo en horas de la mañana de este martes en la céntrica intersección de las avenidas 23 y Paseo, en el Vedado capitalino, que involucró a un microbús de transporte de pasajeros, tipo Gazelle, y un camión perteneciente al Comando 9 del Cuerpo de Bomberos de Cuba.

Según informaron a la Agencia Cubana de Noticias autoridades del Gobierno provincial, del Ministerio del Interior (Minint) y factores de la comunidad que se personaron de inmediato en el lugar del suceso, las investigaciones preliminares apuntan a que el incidente se produjo cuando el microbús irrespetó el derecho de vía del camión de emergencias, lo que provocó la colisión entre ambos vehículos.

Atención inmediata a los lesionados

Las fuentes consultadas detallaron que, tras el impacto, se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia y se procedió al traslado de los lesionados hacia los centros asistenciales más cercanos a la zona del accidente. Los heridos fueron conducidos a los hospitales universitarios Calixto García y Clínico Quirúrgico de 26, donde reciben las atenciones médicas pertinentes según la gravedad de sus lesiones.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades sanitarias y del orden interior no reportan la ocurrencia de fallecidos a causa del siniestro, aunque se mantiene la evaluación clínica de los pacientes ingresados.

A propósito de este lamentable incidente, las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a conductores y peatones al estricto respeto de las leyes y regulaciones viales, así como a mantener la debida precaución en las intersecciones, con el fin de evitar sucesos que enlutan a familias cubanas y generan afectaciones materiales y humanas.