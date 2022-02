The Tinder Swindler: el sútil engaño de la historia de Cenicienta

Por estos días rondan las redes sociales y circula por el paquete el nuevo material de Netflix, Soy Georgina, un audiovisual que pretende mostrarle al mundo la historia de Georgina Rodríguez, la esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, y en palabras de su propia protagonista también “demostrar que más allá de los lujos, yates y mansiones son personas comunes”, como el espectador.

¿Posee algún talento especial? No. ¿Tenía una carrera profesional o artística de mérito (pre-Cristiano? No. ¿Nos dice mucho su vida? Tampoco, pero bueno ya que es domingo, se las cuento: La joven española de 28 años era vendedora de una tienda Gucci, donde un día conoció a la estrella del Manchester United FC. Se enamoraron, formaron familia y ahora vive, como tantos y tantos, de la fama en redes sociales y el mundo del espectáculo.

Realmente, ver los seis capítulos de esta docuserie no te cambia la vida ni te aporta ninguna enseñanza en particular. Sin embargo, resulta curioso cómo en pleno siglo XXI el relato de la Cenicienta sigue fascinando a tantas y tantas personas; e incluso, aunque parezca risible, hay quienes apuestan porque un día aparezca el príncipe azul que llegue a tu vida a amarte, hacerte feliz y resolvértelo todo materialmente. ¿No me creen?

Otro material de Netflix que están dando mucho de qué hablar es The Tinder Swindler, o por su traducción al español, El estafador de Tinder. El documental expone públicamente a Shimon Hayut, un buscavidas que bajo el nombre de Simon Leviev, seducía a sus víctimas a través de la aplicación de citas Tinder, las invitaba a costosas citas para ganarse su confianza y luego timarlas.

Hayut, quien se jactaba en redes sociales de su lujoso estilo de vida, las convencía de hacerle grandes préstamos de dinero para ayudarlo a saldar deudas que hasta “ponían en peligro su vida”. Así logró robar diez millones de dólares. Después de ser acusado, Hayut fue condenado a 15 meses de prisión de los que solo cumplió cinco.

Desde el estreno de este audiovisual, en redes sociales han llovido las críticas contra las jóvenes estafadas sobre su falta de juicio, lucidez y suspicacia ante las mentiras de Shimon Hayut aka Simon Leviev. Y aunque, como espectadores todo el teatro de este señor parezca un plan maquiavélico evidente, el psicoterapeuta y tanatólogo mexicano, Mario Guerra explica detalladamente por qué todos de una forma u otra somos susceptibles a ser engañados.

En entrevista con la emisora azteca W Radio, Guerra expone que a la hora de analizar esta historia hay que tener en cuenta el alto grado de persuasión y manipulación de un sociópata, y por otro un conjunto de necesidades y sesgos cognitivos que llevaron a estas muchachas a creerle y obedecerle.

“Los sesgos cognitivos son atajos mentales que evolutivamente han sido útiles porque nos han permitido tomar decisiones de forma más rápida. Por ejemplo, nos gusta lo que se nos parece. Nos hace tener más confianza en alguien que percibimos es como nosotros, y que comparte nuestros valores y deseos. Las víctimas de Leviev sintieron un ‘vínculo poderoso‘ porque él reflejó sus objetivos, deseos y valores como propios. Escuchaba, pero no porque le importara, sino para reflejar lo que sus víctimas querían ver”.

El psicoterapeuta mexicano señala que el deseo de una pareja romántica, o de obtener una ganancia inesperada, nos apaga la capacidad de juicio, haciendo que una víctima potencial sea más vulnerable a la influencia social.

Por otro lado, el estafador activó en ellas un sentido psicológico de obligación y norma social que nos hace mucho más propensos a dar cuando ya hemos recibido. “Al invitarlas a restaurantes caros y darles regalos, Leviev no solo estableció su credibilidad, sino que también creó una situación en donde sus víctimas le ‘deberían’ más adelante”, expresa Mario Guerra y añade que por parte de las víctimas también se creó un gran miedo a perder al supuesto príncipe azul ante la amenaza de sus enemigos. “Había que ayudarlo, para no perderlo”.

Asimismo, está el sesgo de confirmación: los seres humanos tendemos a creer más en las cosas que queremos creer. “Si aparece la persona aparentemente muy codiciada socialmente y además nos dice lo que queremos escuchar, ¿por qué habríamos de dudar de su ‘honestidad’?”, cuestiona el psicoterapeuta.

Finalmente, están la validación social y el factor sorpresa. Shimon Hayut contaba con una red de contactos que legitimaban a los ojos de sus víctimas su status económico y personal: “Esperas que un desconocido te quiera estafar o robar tu dinero, pero te cuesta aceptar que una persona con su perfil, con el que has estado y te ha demostrado interés y afecto, pueda lastimarte así”.

Concluye Mario Guerra:

“Las mujeres estafadas no son tontas, suelen ser personas como tú y como yo que tomamos decisiones basándonos en la realidad que, en este caso, el estafador les había pintado con gran detalle y planeación. Es una forma de abuso. “Cuando estás afuera de una situación así, es como ver una jugada deportiva en cámara lenta varias veces. Todo se te hace muy claro y cuestionas todo. Cuando estás dentro de la cancha, las cosas van a otra velocidad y cuesta ver con claridad”.

Ahora bien, con todo y esto ¿por qué sigue siendo tan atractiva la historia del príncipe azul, el castillo y el felices para siempre? Muy sensillo… Porque si según los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, más allá de los lujos, yates y mansiones hay personas comunes, quién quita que algún día, nosotros, las personas comunes podamos llegar a tener lujos, yates y mansiones. Es decir, que la felicidad y la realización solo son posibles en el mundo de los ricos.