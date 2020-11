El próximo domingo –15 de noviembre– el Consejo Nacional Electoral de Venezuela realizará el segundo simulacro de cara a las elecciones parlamentarias en esa nación que tendrán lugar en poco más de tres semanas.

Los dirigentes chavistas han declarado que van con todo para retomar –mediante las urnas– la mayoría asamblearia que perdieron ante la oposición venezolana en 2015 y que condujo a agudizar las tensiones en el país. ¿Qué se juega en esta elección? ¿Cuáles son las estrategias de la Revolución y los opositores?

Venezuela renovará el venidero 6 de diciembre su Asamblea Nacional, en la actualidad de mayoría opositora y en desacato. Es el proceso electoral número 25 en veinte años y se realizará en medio de la compleja situación de la Covid 19 en la región y en el país suramericano.

Serán elegidos 277 diputados, 110 más que en 2015 en atención al crecimiento de la población, según mandata la Ley. Comicios en los que participarán 107 partidos nacionales, regionales y de las comunidades indígenas, y suman más de 14 mil los candidatos anotados, por cierto, la mayoría de tendencia opositora al gobierno de Nicolás Maduro.

Y subrayo esto ante la negativa de la vieja partidocracia adeco-copeyana encarnada también en Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, de NO participar el próximo 6 de diciembre y sabotear el proceso, con acusaciones de que será una farsa electoral.

Claro, a ninguno de esos partidos opositores le conviene la realización de elecciones porque tienen ahora mismo un capital político muy desgastado, después de cinco años de mayoría en la Asamblea Nacional en la que provocaron caos social, guarimba y muertes, propiciaron el robo de los activos de Venezuela en el mundo –con la complicidad de Estados Unidos– y dejaron al país sin sus principales fuentes de ingresos, al respaldar la política hostil y de bloqueo de Washington contra Caracas.

Parlamento que en el último lustro adicionalmente pretendió usurpar el poder ejecutivo con la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como supuesto Presidente de la República y quien organizó primero un golpe de Estado militar y luego una invasión mercenaria por el mar.

Lo cierto es que todas esas estrategias para sacar a Maduro del poder resultaron fallidas, pero han infringido un duro golpe a las conquistas de la Revolución Bolivariana de Chávez que tiene por delante –en primerísima instancia– recuperar la economía para desprenderse de la mentalidad rentista petrolera.

Buscan consolidar la estabilidad política del país y una Asamblea Nacional que trabaje de la mano con el gobierno.

Fíjese, en Venezuela se ha convertido en un estigma que cada elección es vista como un referendo nacional e incluso, desde ya adelanto que tratarán de darle lecturas erróneas a algunos resultados como el de la participación de los votantes, que históricamente ha sido menor que las presidenciales o regionales… Pero la jornada del SEIS de diciembre y un resultado favorable al Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas políticas aliadas de la Revolución, agrupadas en el Gran Polo Patriótico, permitirá superar las dificultades internas y reforzar la idea de que con el diálogo entre todos los actores políticos de la nación y con los intereses de la sociedad, se llegará a una paz duradera en la nación de esos dos grandes que fueron Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Campaña electoral que toma fuerza en redes sociales digitales y otras plataformas en Internet condicionada por la Covid 19, pero con un acuerdo entre las agrupaciones que participan y que permitirá celebrar debates televisados con el fin de exponer ante la opinión pública las propuestas de cada aspirante… Los peligros están latentes, NO debemos dejarlos de lado en este análisis, porque no cesan las amenazas e intentonas contra la soberanía de los venezolanos, por lo que no nos extraña que mientras más de 20 millones están convocados a votar, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, afirme que seguirá apoyando al desinflado Guaidó y que su país no reconocerá los resultados….

Elecciones legítimas y transparentes, como mandata la constitución y por cierto, con los resultados certificados y confiables en la propia noche de los comicios. Sobran las comparaciones. Tema importante, le daremos seguimiento. Manténgase informado. La verdad necesita de nosotros.