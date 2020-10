Un dúo inseparable: el terrorismo y la CIA

Las aguas cálidas del Mar Caribe acogieron en sus profundidades las vidas de setenta y tres personas que viajaban en el vuelo 455 de Cubana de Aviación, pocos minutos después de una escala en Bridgetown, capital de Barbados, aquel fatídico seis de octubre de 1976.

Un monumento a las víctimas se levanta en la costa frente al lugar donde cayera el avión con su carga de 57 cubanos, entre ellos el Equipo Nacional de Esgrima de Cuba; once guyaneses y cinco coreanos, jóvenes y estudiantes en su mayoría. Periodistas barbadenses de la época recuerdan la explosión y la cobertura, una de las más terribles en su vida profesional, por la búsqueda de cadáveres, en un día por contraste con un cielo azul y un sol brillante, relataron a esta reportera.

El acto terrorista con el cuño ¨Made in USA¨, engrosa la larga relación de hechos similares ejecutados por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, desde los primeros años del triunfo de la Revolución cubana, en 1959. Sus acciones criminales tienen una conocida prueba en la invasión y derrota de mercenarios por Playa Girón en 1961 y su plan terrorista de desestabilización interna en apoyo a la invasión mercenaria, estructurado bajo el indicativo «generosa». En aquel entonces olvidado lugar, ocurrió la primera gran derrota del imperialismo en América Latina pero la CIA continuó su guerra sucia de terrorismo de estado con el Plan Mangosta para destruir el proceso revolucionario en Cuba y hasta hoy no han cesado en su empeño.

El impacto y rechazo del pueblo cubano al crimen de Barbados no se hizo esperar ante la brutalidad del hecho contra víctimas indefensas, ni el trauma causado a sus familiares, como ellos mismos han contado en diversos materiales audiovisuales y libros.

Las autoridades cubanas han denunciado en múltiples escenarios internacionales –aun antes de este asesinato masivo -la complicidad del gobierno de Estados Unidos y su brazo criminal la CIA. Los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo colocaron los explosivos dentro del avión por orden de los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, organizadores de una serie de atentados,incluso mucho después contra hoteles en La Habana, en 1997.

Con la Rvolución cubana, Estados Unidos puso en práctica los planes de terrorismo de estado, que desde la década del cincuenta ya había ensayado en otros países de América Latina. Para esos propósitos utilizaría a los politiqueros y criminales refugiados en Miami y que aún sigue ejecutando, a juzgar por la reciente agresión armada contra la embajada de Cuba en Washington, cuyo gobierno no ha respondido a las demandas de Cuba, aunque recientemente su presidente Donald Trump afirmarse que la CIA tiene luz verde.

Dpto Est #EEUU pone a #Cuba en lista espuria países no cooperan en lucha vs el terrorismo, pero no impidió ni condena ataque terrorista 30/4 vs nuestra Embajada en Washington.

Esconde su historial de terrorismo de Estado vs Cuba e impunidad de grupos violentos en su territorio. pic.twitter.com/Qa4xHx6dFa

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 13, 2020