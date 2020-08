Un continente en riesgo

Por Irma Cáceres Pérez

África, lejos y cerca a la vez

Además de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 que no se detiene, otros hechos irrumpen en el actual escenario internacional y nos golpean para alertarnos de una real apreciación de sucesos importantes más allá de nuestras fronteras… La capacidad de los humanos del presente puede y debe multiplicarse para no solo protegerse, como si después de él no existiera nada más…

Esta reflexión llega luego de casi cinco meses de aislamiento social,el trabajo a distancia y las imprescindibles medidas sanitarias, sin olvidar de manera objetiva el tiempo que pueda faltaraún en busca de una nueva normalidad. En medio de este dilema llama la atención el último continente donde comenzó a desarrolla la pandemia, África, muy distante de nuestra región y con mil 200 millones de habitantes, el 16 porciento de la población mundial…Sin embargo, está muy cercanapor los vínculos históricos, los nexos desde la trata de esclavos por los españoles y el aporte de una rica cultura ancestral…La vida nos provoca con distintas motivaciones y cuando menos lo esperas, salta una chispa y se enciende la pradera que en tiempos de sequía todos llevamos muy dentro.

Buscar, leer y entender

Las dos noticias aparecían juntas…La muerte de un destacado luchador por la independencia de Angola, Kundy Paihama, nacido en 1944 en Quipungo, provincia de Huila, y ahora precisamente allí brota una cifra alta de enfermos del nuevo coronavirus. Además, informaciones sobre el descubrimiento de ricos yacimientos mineros al sur de ese país.

Eranya suficientes elementos de interés para la búsqueda en los medios digitales. Las fuentesnacionales y locales en Angola se hacían eco de la muerte de Kundy Paihama…Destacan los méritos de este miembro del Movimiento para la Liberación de Angola, MPLA, que casi un niño se inició en la lucha contra el colonialismo portugués primero, luego las fuerzas racistas sudafricanas y como si fuera poco,contra las graves consecuencias socio culturales, humanas y económicas dejadas por cientos de años de explotación colonial portuguesa. .

El pensamiento voló hasta 1976 en el pasado siglo, diez meses después de declarada la independencia de Angola. En compañía del fotógrafo Joaquín Viñas, Quino, llegábamos a Luanda en calidad de Enviados Especiales de Prensa Latina, tras veintisiete horas de vuelo en un avión Britania, de Cubana de Aviación, tras breves escalas en Barbados,Guinea Conakry y Freetown, en Sierra Leona…Debíamos comenzar a reflejar aspectos de la vida nacional, que la premura de la guerra no había permitido hacerlo.

Mucho más que anécdotas

Había poco tiempo para dormir pero tampoco teníamos sueño…Enseguida comenzaría el viaje hacia al sur de ese inmenso país, más de un millón de kilómetros cuadrados, para acercarnos a las consecuencias causadas por la guerra contra las tropas coloniales portuguesas y las invasoras del régimen del apartheid de Sudáfrica…Recorreríamos los seiscientos setenta y tres kilómetros hasta la provincia de Huila, en un automoderno, cargado con lo imprescindible:combustible, dos gomas de repuesto, agua y alimentos, ante cualquier posible contingencia y las acciones de los grupos armados…Dos jóvenes militares pinareños hacían de su misión de seguridad una verdadera aventura por la carretera que serpentea en busca de Huila …El paisaje solitario pasaba raudo ante nuestros ojos sin la posibilidad de disfrutar por doquier de los enormes cúmulos gigantes construidos por las hormigas. Nos detuvimos solo para necesidades mayores, lejos siempre de pequeños poblados quemados y abandonados por sus pobladores y no encontramos ningún otro vehículo en la vía…Solo escuchábamos el ruido del motor, siempre a ciento cuarenta o cincuenta kilómetros por hora y el monótono zumbido de los neumáticos sobre el asfalto, así se podría sorprender el montaje de cualquier emboscada de grupos armados que quedaban aún en el territorio.

Encuentro con Kundy Phaihama

Una vez en Lubango, capital de la provincia de Huila, la más rica de esta zona, conoceríamos a Kundy Phaihama, entonces coordinador de esta región sureña, con quien iniciaríamos un viaje hacia la frontera con Namibia, entonces aun ocupada por el régimen racista del apartheid.

La distante ruta hacia el sur te permite percibir la majestuosidad de la famosa Sierra de la Leba, cual una obra de arte de 20 kilómetros, con 19 curvas que alcanzan entre mil y hasta dos mil 600 metros en su punto más alto… También se encuentra aquí Tundavala uno de los mayores abismos del continente africano…No menos espectacular resulta, sin dudas, el famoso rio Cunene, que atraviesa el territorio de norte a sur y cuyo puente volaron las fuerzas del MPLA,en 1975, durante la Operación Sabana para impedir la entrada de los sudafricanos.

EnLandroverpor la selva angolana

La infancia del pequeño Kundy transcurrió como la de millones de niños angolanos nacidos bajo el signo del dominio colonial de Portugal, en una despoblada zona en Quipungo, comunidad, municipio y hasta hoy única ciudad, actualmente con 81 mil habitantes. Tiene límitesentre otros como Calueque y Matala. Al volver a su medio natural brotaban espontáneos los recuerdos de Paihama, de la familia y sus actividades, la responsabilidad de llevar a pastar el ganado durante varios días, solo, acompañado de su vara, su arco y flecha y el pequeño bulto de mandioca –yuca cocinada–como alimento…El aire, la estrecha vía arenosa, los olores de la selva transformaban al ahora militar que imperioso preguntaba, ¿no lo escuchan? Vienen animales, para, para, apaga el motor…Oigan…El joven chofer, la periodista al lado, y Paihama junto a la puerta…Detrás, Quino con su equipo y una cantidad incontable de cajas, depósitos de gasolina, armas y los maletines personales de cada uno…Silencio solo roto por los sonidos naturales de las aves y otros animales…Poco después, con sus cabezas erguidas, dando saltos y sorteando troncos y ramas caídas,pasaban veloces un sinnúmero de manadas de la diversa fauna, ajenos a nuestra admiración y asombro.

Si puedo significar que durante todo el trayecto Kundyse mantenía siempre alerta, su arma en plena disposición combativa. Con posterioridad Paihama ocuparía los más altos cargos militares y políticos de su país.

Al desierto de Mocamedes

Después de muchas horas por carreteras y caminos te sorprende el desierto, y no es para menos… Con una extensión de 81 mil kilómetros cuadrados, comienza en la costa de Namibia, desde el río Orange, y abarca hasta el río Kwanza, en Angola. El Namibe, –en lengua nama¨enorme¨—es uno de los desiertos más antiguos de África…Viven aquí aun muchos animales y plantas autóctonas …Pude apreciar la nombrada Tumboa, hermosa flor, inmensa, un fósil viviente, extendida como una bailarina de ballet sobre la arena fina y dorada, mientras una gran avestruz emulaba en velocidad con nuestro jeep…Guardo también una imagen muy clara cuandouna inmensa ola de miles de aves se levantó, se extendió como un manto negro y nubló el sol que caía ya sobre el mar.

Al fin Cunene

Aún estaban frescas las huellas dejadas por las tropas sudafricanas en su huida, que destruían todo a su paso…Así sucedió con el hospital de esta provincia de 87 mil 342 kilómetros y su capital Ondjiva. En esa época había ya un médico cubano, el santiaguero Dr, Hoyos, quien durante semanas trabajó en la reconstrucción del Hospital, rescatando todo lo que fuera útil hasta que finalmente echó a andar aquella instalación. Sus manos heridas e hinchadas no le permitían ni mover los dedos, pero continuó su labor y visitas a los ¨kimbos¨, esas frágiles construcciones artesanales de los pobladores para protegerse de los leones y otras fieras durante la noche.

En esta región, el río Cunene tiene un papel muy importante y marca el límite entre Angola y Namibia, aunen esa época bajo el del régimen del apartheid. Durante la lucha por la liberación, a pesar de que los racistas perseguían a los combatientes namibios mantenían vínculos con los angolanos. De triste recordación es la matanza en las minas de Cassinga, convertida en un campo de refugiados, y bombardeada por la aviación sudafricana con apoyo de Estados Unidos… Muchos jóvenes y niños huérfanos viajarían luego a Cuba, donde recibieron estudios y hoy son útiles a su pueblo.

En uno de esos días del lejano 1976 fue reabiertala frontera entre Namibia y Angola, lo cual nos permitió asistir a aquel primer acto de soberanía de la joven república angolana…Lamentable resulta la ausencia de la mayoría de las fotos que poseía hechas por Quino, dispersasen el rodar entre manos amigas y archivos desordenados.

Muchas cosas han cambiado y ahora se comprende mejor el aferramiento de las colonias europeas a los territorios de ultramar. Estudios recientes confirman la existencia en Cunene del yacimiento más grande del mundo descubierto hasta la fecha, de unos 45 mil kilómetros cuadrados de granito negro…De acuerdo con expertos existen también otros minerales asociados, tales como el oro, la plata y el cobre, además de cuarzo…Los datos señalan algo más de la mitad de todo el territorio de esa provincia.

El presente y el futuro

A pesar de estas bondades de la naturaleza, el futuro actual no solo para Angola si no para el continente africano implica graves preocupaciones para quienes ponen en primer plano el desarrollo y preservación de la vida humana…La actual pandemia, como ocurre en Quipungua, Huila, donde naciera el patriota Kundy Paihama, se convierte en un eslabón de la larga cadena de enfermos del nuevo Coronavirus, que se extiende por doquier, en particular en África…Para muchos especialistas, incluidos africanos, no es posible dejarlo todo para cuando concluya la pandemia pues sería muy tarde.

Preocupación africana

A África se le han escamoteado muchas cosas en la pugna escandalosa de las colonias europeas y luego el engendro encabezado por Estados Unidos de un régimen racista en Sudáfrica, como punta de lanza, contra el resto del continente.

Actualmente, la Asociación de Universidades Africanas, con sede en Ghana, que integra a más de 367 casas de altos estudios, se ha pronunciado por acciones ante la pandemia y su prevención, sin olvidar el abismo tecnológico existente en el continente. Otras opiniones recuerdan la persistencia de ideologías y estrategias neocoloniales, empeñada aun en ver al continente como un abastecedor de materias primas, la ausencia de planes de desarrollo y la corrupción administrativa de determinadas élites.

Las potencias coloniales conocen bien a África ¨UN CONTINENTE EN RIESGO¨y saben que solo han transcurrido poco más de sesenta años del inicio de la independencia y hay aún mucho camino por andar, donde se juntan historia, economía, cultura y política.