Twitter y la transición de poder en Estados Unidos

La red social Twitter entregó este miércoles las cuentas oficiales del Gobierno de Estados Unidos a la Administración de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris tras la juramentación de sus respectivos cargos.

Así se siguió la tradición iniciada por la plataforma con Barack Obama, cuando se oficializaron los mensajes emitidos desde la presidencia del país y fueron centralizados en un solo canal.

Se trata de los usuarios @POTUS (por sus siglas en inglés de President Of The United States) que antes perteneció a Donald Trump; @VP (en referencia a la vicepresidencia), que pasó de Mike Pence a manos de Kamala Harris; la de la nueva primera dama, Jill Biden, @FLOTUS, y la de la secretaría de prensa de la Casa Blanca, @PressSec, entre otras.

Estos perfiles institucionales no pertenecen a ningún individuo en particular, sino que están reservados para el uso oficial del Gobierno de turno.

Al ser transferida a Biden, @POTUS comenzó de cero, no obstante, la cuenta ahora con el nombre de usuario de ‘President Biden’ cuenta ya con 5 millones de seguidoras y seguidores.

También fueron eliminados todos los tuits lanzados desde dicha cuenta en la administración anterior. Solo permanece uno del 14 de enero, en el cual ya se indicaba que este cambio se daría a partir del 20 de enero.

Folks — This will be the account for my official duties as President. At 12:01 PM on January 20th, it will become @POTUS. Until then, I’ll be using @JoeBiden. And while you’re here, follow @FLOTUSBiden @SenKamalaHarris @SecondGentleman and @Transition46.

— President Biden (@POTUS) January 15, 2021