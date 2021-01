Senado republicano de EE.UU objetará victoria de Biden

Once senadores republicanos, encabezados por Ted Cruz, anunciaron este sábado que objetarán la certificación de la victoria de, Joe Biden, durante la sesión del Congreso de Estados Unidos programada para el 6 de enero.

Los legisladores afirmaron que las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre estuvieron acompañadas de «acusaciones sin precedentes de fraude electoral, y violaciones de la ley electoral entre otras irregularidades en la votación». Los senadores piden que el Congreso nombre una comisión para realizar una auditoría de emergencia de diez días de los resultados electorales en los estados donde los resultados están supuestamente «en disputa». Los reclamantes reconocieron que su plan tiene pocas posibilidades de salir adelante. Esperan que «la mayoría, si no todos, los demócratas, y quizás no pocos republicanos» voten en contra de la propuesta. El Senado es controlado por los Republicanos, mientras los Demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, lo cual hace prácticamente imposible el supuesto éxito de los aliados del presidente Donald Trump.