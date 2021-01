Que Netflix no nos quite el sueño

Sin lugar a dudas, más de uno coincidirá que la mejor siesta o “pesca”, como se dice en buen cubano, es la que te atrapa frente al televisor. No importa si es de noche o después del almuerzo; si estás viendo Mediodía en TV o la novela brasileña; los ojos se cierran poco a poco, la mandíbula se relaja y como el vaivén de las olas, la cabeza va de un lado a otro en busca de una superficie de reposo. Por un cabezazo, ¿cuántos episodios nos hemos perdido de nuestra serie favorita? ¿Cuántas veces se nos ha escapado el final de una película?

Precisamente, para ahorrar este tipo de molestias, Netflix, la plataforma de streaming por excelencia, acaba de lanzar el pasado viernes 29 de enero, una prueba global en dispositivos Android que permitirá a los suscriptores establecer un temporizador para evitar que los contenidos continúen reproduciéndose, en caso de que se queden dormidos.

La nueva función permite programar que a los 15, 30, 45 minutos o al final del episodio se apague la pantalla automáticamente; y aunque por el momento la prueba se limita a usuarios seleccionados en todo el mundo, Netflix estudiará la posibilidad de llevarla a otros dispositivos, incluidos televisores, laptops y las computadoras de mesa, en función del grado de adaptación del producto y de si parece gustar a los abonados.

El temporizador de contenidos no es su primer intento para ahorrarle a los clientes la incómoda acción de romper la inercia para apagar la pantalla. En 2015 salieron al mercado medias inteligentes (sí, como las que llevamos dentro del zapato), que pausan lo que estés viendo cuando detectan que te has quedado dormido.

“Hemos basado nuestro sistema de detección de sueño en un método popular llamado actigrafía. Un acelerómetro detecta cuando has dejado de moverte durante un período prolongado de tiempo y envía una señal a la TV que pausa la reproducción”, explica Netflix. De hecho, una luz LED roja se activa para advertir que la señal de pausa va a ser enviada.

Al parecer, a la compañía de entretenimiento le va tan bien que no le preocupa tanto la rivalidad de otras empresas como Amazon Prime, Apple TV+, Hulu y Disney+, como el sueño de sus suscriptores. “Estamos compitiendo con el sueño”, ha confesado Reed Hastings, su Director Ejecutivo, en más de una ocasión en conferencias y entrevistas.

“Si lo piensas bien, cuando ves Netflix y te enganchas con una serie, te quedas despierto hasta tarde viendo capítulos. De verdad, nuestro verdadero competidor para que la gente siga viéndonos es el sueño,” expresó Hastings durante la entrega de las ganancias trimestrales de la empresa en 2017.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones

Su nombre deviene de Net abreviatura de “Internet” y flix de “flicks” forma coloquial en inglés de películas. Surgió en 1997 en California, Estados Unidos, como una compañía de alquiler de DVDs entregados por vía postal y desde 2012 participa desde la concepción o adquisición del guion hasta la difusión de sus productos audiovisuales (películas, series, documentales), en este caso a través de una plataforma online. Con 158 millones de suscriptores alrededor del mundo, en 2019 fue reconocida como el servicio de streaming más grande a escala global.

Actualmente, se autodefine como una cadena global de televisión por Internet. Entre sus títulos más aclamados están las series Stranger Things, La casa de papel, The Crown, Sex Education, The Umbrella Academy, y más recientemente, The Queen‘s Gambit y Brigderton.

A pesar de su gran aceptación y favoritismo por gran parte del público, la compañía no ha estado exenta de críticas y controversias con acusaciones como su participación en el cambio climático por provocar altos consumos de electricidad; de imperialismo cultural por arrasar con mercados locales y regionales; los efectos sociales y de salud que produce el consumo excesivo de películas o capítulos seriales en una sola sesión; de censura, entre otras.

Sin embargo, uno de los esqueletos en el closet de Netflix fue la polémica en 2009 sobre el tratamiento de datos personales de sus clientes, tras la convocatoria al Premio Netflix o Netflix Prize, concurso destinado a que los participantes pudieran mejorar el sistema de predicción de la plataforma. A pesar de que dichos datos identificaban a los usuarios únicamente con un código numérico, dos semanas después de lanzada la convocatoria del concurso, dos investigadores de la Universidad de Texas, Arvind Narayanan y Vitaly Shmatikov, fueron capaces de identificar por nombre a algunas de estas personas cuyos datos fueron liberados.

El trabajo de Narayanan y Shmatikov afirmaba que, al cruzar los datos de Netflix con reseñas del sitio Internet Movie Database (IMDb) se podían determinar no solo el nombre de la persona sino incluso rasgos de su personalidad como preferencias políticas, afiliación religiosa, sexualidad e incluso complexión física.

Una clienta del entonces servicio de alquiler de DVD por correspondencia en los Estados Unidos acudió a la corte federal por violación a la protección de la privacidad cometido por la empresa al liberar los datos del registro de rentas de casi medio millón de clientes para tal fin. La demandante, bajo el seudónimo de «Jane Doe», era una madre de familia residente en Ohio cuyo argumento en la demanda era el temor a que su homosexualidad fuera descubierta a través de su consumo de películas (el cual incluía un alto número de títulos con temática homosexual) y que esta revelación afectara su vida personal y profesional. En marzo del siguiente año, Netflix y «Jane Doe» llegaron a un acuerdo que nunca se hizo público.

No obstante, el suceso unió a la compañía a otros nombres como Google, Microsoft, Facebook, Yahoo!, Wikimedia y Amazon, mega empresas públicamente reconocidas por emplear indebidamente los datos personales de los usuarios para fines ajenos al contrato de usos y condiciones al que se someten al adquirir alguno de estos servicios.

Para que no nos quiten el sueño

Constituye un reto en la actualidad delimitar qué esferas de la vida cotidiana aún no están marcadas por Internet, las redes sociales y las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Su uso, consumo e influencia en la política, la ciudadanía, la cultura, los medios de comunicación tradicionales… constituyen temas de interés por parte de investigadores y estudiosos de todas las ramas de las ciencias sociales.

A través de estos se llevan a cabo procesos claves para el desarrollo de la sociedad: desde campañas electorales, el comercio electrónico, la comunicación a todos los niveles, hasta la concepción y promulgación de las bellas artes. No están del todo desacertados los que filosóficamente esgrimen que quien no tiene presencia online, no existe.

Sin embargo, con el avance en la infraestructura de redes y facilidades de acceso, los cibernautas se ven sujetos a las cláusulas y condiciones que estas plataformas de servicios e intercambio de datos imponen. Como usuarios desconocemos, la mayoría de las veces, la ruta que sigue la información brindada hacia su destino, en qué puntos intermedios se almacenan temporalmente y quién puede acceder a ellos, copiarlos, modificarlos y utilizarlos para otra finalidad diferente a la que fueron entregados.

De ahí que se torne necesario vivir en el ciberespacio con la misma cautela con que vivimos en la vida pública. Y aunque Netflix no quiera que nos perdamos ni un detalle de sus videos, yo no renuncio a los pestañazos, aunque después me cuenten los intermedios.