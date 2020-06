¿Qué gana John Bolton con publicar aparentes secretos de Donald Trump?

Una parte importante del libro de John Bolton revela los intereses de política exterior de Estados Unidos respecto a Cuba y Venezuela. ¿Qué gana el autor con publicar estos aparentes secretos ahora? En este minuto las cosas no marchan bien para Trump, y no tiene nada que ver con la saga vengativa del ex asesor de seguridad norteamericano.

Mucho se habla sobre el libro de John Bolton el exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, el que por odios y rencores, decidió sacar los trapos sucios contra Trump, ahora y no antes.

Aunque el propio autor alega que el texto solo se refiere a hechos concretos y deja fuera valoraciones subjetivas, lo cierto es que evidencia lo desacertado de gran parte de las decisiones del presidente en materia de política exterior.

Pero vale la pena preguntarse, de que sirve ahora que Bolton cuente lo erróneo de las acciones de Trump, si nada es nuevo cuando uno lo analiza en profundidad. Que las sanciones las aplican para doblegar a otros gobiernos, ya lo sabíamos por experiencia propia.

Bien lo conoce también Caracas con los castigos económicos que le aplican y Siria con la ley Cesar recientemente puesta en vigor. Ya sabíamos también que valoró seriamente intervenir en Venezuela, algo en lo cual el propio Bolton jugó su papel, también sabemos que es prioridad para Trump echar por tierra todo lo que hubiera dejado plasmado en papel Obama y eso incluye el tema Cuba, pues de hecho la primera vez que se menciona a nuestro país en el libro, según la revista contexto latinoamericano, aparece en el primer capítulo y el autor dice textualmente : “nuevas amenazas y oportunidades estaban apareciendo de manera rápida y ocho años de Barack Obama significaban que había mucho que reparar”. Reparar es sinónimo de eliminar para esta administración.

El libro también menciona el objetivo de otras medidas como la cancelación del acuerdo con las grandes ligas y la implementación del título 3 de la Ley Helms-Burton. Por eso reitero que nada es nuevo, la pregunta es por qué lo publica ahora y no antes, por qué no lo hizo mientras estuvo en el cargo o en medio del juicio político contra Trump o quizás, por qué no lo hizo cuando fue despedido del puesto en septiembre del año pasado. La respuesta es solo una, en ninguno de esos momentos era conveniente.

En una entrevista John dijo que tenía esperanza de hacer una contribución a su país mientras estuviera en el cargo, pero parte de las desacertadas decisiones de Trump estuvieron asesoradas por él mismo. Entonces ¿de qué estamos hablando?.

El libro sale ahora para generarle mayores ganancias al autor. podría afectar o no el resultado de las elecciones, pero no será medular. Mientras los medios se giran hacia esta novela de casi puro chisme, otros eventos mucho más importantes ocurren en Estados Unidos como las primarias que tuvieron lugar en Nueva York y Kentucky.

En este último estado, los demócratas pelean un puesto para tratar de desbancar en noviembre al senador Mitch McConnell, el político republicano más poderoso del país después del presidente. En Nueva York, por otro lado, las fuerzas demócratas intentarán ganar dos escaños en la Cámara de Representantes.

En este minuto las cosas no marchan bien para Trump, y no tiene nada que ver con la saga vengativa de Bolton. La más reciente encuesta de la agencia Reuters e Ipsos, revela que el 48% de los votantes respalda a Biden, mientras que solo el 35% apoya al actual mandatario. Se piensa que estos resultados están relacionados con las críticas por el manejo de la pandemia y las denuncias sobre abuso policial tras la muerte de George Floyd.

Entonces, volviendo con el texto El salón donde sucedió, el libro lejos de poner a su autor como un héroe, lo sitúa como cómplice de las pésimas decisiones de seguridad nacional que tomó el mandatario en el periodo en el cual estuvo en el cargo Bolton, y también la falta de percepción del presidente para escoger a sus asesores.

Bolton no debería esperar que alguien lo tome en cuenta para próximos cargos después que él mismo ha cavado su propia tumba. En poco tiempo el texto dejará de de estar en titulares y Trump seguirá ocupado en las elecciones pero habrá que ver si olvida esta traición a máxima escala.