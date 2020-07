¿Qué consecuencias pudiera traer el Pacto del Siglo para Medio Oriente?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu anunció este martes que su gobierno mantiene la fecha del 1ro de julio como inicio del plan de anexión de territorios de Cisjordania, lo cual forma parte del llamado Pacto Del Siglo. Esta decisión pudiera provocar grandes tensiones en Medio Oriente ante el rechazo de Palestina y gran parte de la comunidad internacional.

El primer ministro de Israel no tiene tiempo para esperar a que pase la pandemia de la Covid- 19 y entonces ejecutar sus planes respecto a los territorios de Cisjordania. Llevar a hechos concretos lo plasmado en el acuerdo del Siglo aunque las consecuencias sean nefastas para la región. A partir de mañana, se conocerá cualquier decisión por parte del gobierno de Tel Avid referente a este tema.

El 1ro de julio fue la fecha prevista por Netanyahu para dar comienzo a los planes de anexión de Cisjordania ocupada, algo que ha sido duramente criticado por Naciones Unidas y la Liga árabe. Las reacciones en contra se escuchan desde hace días. Los dirigentes del Movimiento Nacional de Liberación Al-Fatah advirtieron que podría desatarse una tercera intifada como respuesta, estamos hablando de la reacción popular de los palestinos en territorios ocupados.

De igual forma el grupo de resistencia Hamás, aclaró que la anexión es una declaración de guerra contra su pueblo y, por tanto, actuaría en consecuencia.

Vamos a recordar que el llamado acuerdo del siglo que Trump anunció a finales de enero es un plan que según èl mismo ofrecería una solución definitiva para el histórico conflicto entre Israel y Palestina, algo que no ha logrado ninguna administración estadounidense pero que Trump reafirma es la mejor opción para ambas partes.

En esencia el acuerdo propone la creación de dos estados, uno para Israel y otro para Palestina, con la particularidad de que el territorio palestino no respondería a las reclamaciones respaldadas por la ONU de retornar a las fronteras de 1967.

Para que usted tenga una idea, de acuerdo a este plan, la parte otorgada a los palestinos ni siquiera sería un espacio territorial íntegro, sino diferentes áreas distantes unas de otras conectadas por puentes o túneles, que atravesarían suelo israelí y por tanto estarían expuestas al control de ese país.

Respecto a las fronteras exteriores cada entrada o salida desde y hacia Palestina estaría bajo control también de Israel, incluido el espacio aéreo y marítimo. Es como tener una casa sin puertas ni ventanas.

Resulta muy interesante que cuando se hizo el anuncio de este acuerdo solo estaba el premier israelí al lado del presidente estadounidense, es decir se notificó un acuerdo sin la presencia de una de las partes, y cuando uno de los periodistas le preguntó al mandatario estadounidense si los palestinos estaban de acuerdo con este pacto, Trump respondió que a lo mejor no lo aceptarían al principio pero que luego lo aprobarían y también añadió como mensaje subliminar: “tuvimos que cortarle la ayuda a los palestinos”. Es decir, a los palestinos no les quedaría más remedio que aceptar tarde o temprano.

El acuerdo del siglo legaliza las colonias israelíes en los territorios ocupados, todo el valle del Jordán, los altos del Golán y gran parte de las tierras cultivables. El documento también declara a Jerusalén como capital indivisible de Israel y ese sabemos que es un punto fuerte de discordia en el mundo árabe.

Por otro lado los palestinos no tendrían derecho a tener un ejército propio, lo cual implica que el movimiento Hamás debería entregar las armas. Israel no cedería ningún territorio bajo su ocupación reclamado por los palestinos y en cambio le proporciona otras zonas que no están en sus reclamaciones, gran parte de ellas desérticas.

Estados Unidos añade como un punto positivo ciertas empresas de tecnologías que se instalarían y darían fuente de trabajo a los palestinos pero estarían bajo el control de los israelíes. El acuerdo también concibe una inversión en la región de 50 mil millones de dólares, pero no deja claro cómo se manejarían estos fondos ni de qué manera ayudaría esto a los palestinos.

En síntesis este pacto deja todo como estaba anteriormente y le da “algunas” opciones a los palestinos para intentar acallar sus demandas históricas. Aunque Trump lo vea en primer lugar como UN ACUERDO, que evidentemente no ES, porque una de las partes jamás lo aprobó, su propuesta está lejos de ser definitiva y en segundo lugar más lejos aún de traer paz a esa región.

Desde que se conoció el acuerdo el presidente de la autoridad palestina Mahmud Abbas expresó que Palestina no estaba a la venta, por tanto ya se sabe que las variables no han cambiado. Sin una solución a la soberanía de Palestina, sin una posibilidad de resolver este tema de forma bilateral con igualdad de condiciones no habrá acuerdos posibles al menos no en este siglo, aunque Trump insista en declarar como victoria un plan que representa un fracaso desde su inicio. De su concreción o no, dependerán los próximos sucesos en gran parte del Medio Oriente.