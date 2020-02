Precandidatos demócratas critican postura de Bernie Sanders sobre Cuba

A pesar de estos muchos problemas que deberían ocupar a la élite política estadounidense, esta semana las opiniones de Bernie Sanders sobre Cuba han generado reacciones muy acaloradas desde diversas posiciones

En una entrevista al popular programa estadounidense Sesenta Minutos, de la cadena CBS, el aspirante a candidato demócrata respondió a una pregunta sobre unos comentarios que había hecho sobre Cuba en los años 80.

El veterano político siguió una narrativa de críticas contra nuestro sistema político, algo tradicional en ese país, pero elogió la campaña de alfabetización implementada por la Revolución Cubana y el acceso a los servicios médicos del que gozamos los cubanos. Estas opiniones han generado reacciones de políticos, académicos, y activistas, y ha puesto a Cuba esta semana en el centro de atención en esta carrera de numerosos aspirantes que quieren enfrentar a Donald Trump en noviembre.

Lo que ha sucedido esta semana demuestra que hay cosas que nunca cambian, Cuba sigue siendo un tema que despierta fuertes reacciones, y la lectura que se hace de la relación de nuestro país con Estados Unidos sigue detenida en tiempos de guerra fría.

El cuento es que no puede haber un país que no siga lo que Estados Unidos espera. Allí donde dicen que premian la libertad, donde dicen que más derechos hay, es muy difícil salirse de este guion cuidadosamente escrito y preservado por los que han hecho de odiar a Cuba una industria.

Por eso, Bernie Sanders se ha buscado un motivo más para que lo critiquen. El senador por el estado Vermont, el pre-candidato más progresista de todos, dijo en una entrevista algo que ya había dicho en los 80, que “Es injusto simplemente decir que todo lo hizo mal (…) Cuando Fidel Castro asumió el poder, ¿sabe qué hizo? Implementó un programa masivo de alfabetización. ¿Es eso malo?”, y también elogió el acceso a servicios médicos que tienen los cubanos.

Entonces, este hombre que ya desentonaba porque su programa político incluye un sistema de salud subvencionado por el estado, y acabar con el desastre de ese el país más rico del mundo donde la gente muere porque no puede pagar curarse, que quiere arreglar las cosas para la preterida familia trabajadora estadounidense, ahora añade a la lista otro desafío a la forma de pensar del americano promedio.

Sanders dijo también que Cuba era un país autoritario, y otras frases hechas que se repiten sin mucho contenido y que responden al eco inevitable de contar la narrativa de este país en clave de guerra fría. No demuestra simpatía con Cuba, y para muchos es la opinión de una izquierda trasnochada.

Pero estos criterios han dado una excusa perfecta a los que compiten contra él, temerosos de este hombre de 78 años, de izquierda, este candidato inconcebible, que avanza en las primarias. En el debate que sucedió después, sus contendientes, que van detrás de Bernie Sanders, le cayeron en pandilla a criticarlo por sus comentarios Como Sanders va ganando, hay que agarrarse de la más mínima cosa para restarle capital político, en eso andan todos los que compiten por la candidatura, con la inevitable consecuencia de confundir y dividir aún más el voto demócrata… Sanders se defendió en algún momento diciendo que Obama también había reconocido lo mismo, una forma de legitimar que no es tan descabellado lo que está diciendo, cuando el presidente anterior, vino a la Habana, se tomó fotos en la Plaza de la Revolución, y disfrutó de un partido de pelota en el coloso del Cerro.

Saltó Joe Biden, ex vicepresidente de Obama, a decir que Obama no había dicho eso… Sanders se defendió en Twitter, (TWEET DE SANDERS) posteó un video de Obama cuando este lo decía: Se lo dije al presidente Castro en Cuba: “Mire, ustedes han hecho gran progreso en educar a su gente joven. Atención médica. La esperanza de vida de los cubanos es equivalente a la de Estados Unidos, a pesar de ser un país muy pobre, y eso es porque tienen acceso a servicios de salud”, de hecho la esperanza de vida de Cuba es mayor que la de Estados Unidos, 80 aquí, 78 allá. Ben Rhodes, el hombre que asesoraba a Obama y diseñaba su mensaje político ha salido a defender al senador progresista (FRASE BEN RHODES): “Bernie tenía razón en que la educación y la salud son áreas en las que Cuba ha hecho progreso No creo que amerite la respuesta que ha recibido porque no dijo nada inexacto”. Y los ambientes de campaña generan amnesia en algunos políticos, también salió a criticarlo Amy Klobuchar, otra de las candidatas que luchan por el voto de centro, aunque con muy pocas posibilidades.

Sin embargo véanla aquí, en las afueras del hotel Nacional, en La Habana, ese día ofreció declaraciones a este noticiero, donde defendió la política de Obama hacia Cuba, pero ahora parece que se le olvidó lo que vio en esta capital. Desde la Florida no hay sorpresas, el discurso que resuena desde allí es siempre el mismo, que no tiene por qué ser lo que piense la mayoría de los cubanos que habitan el sur de la península. Los que emigraron tras el triunfo de la Revolución, el núcleo duro de la derecha cubano-americana no quiere que haya diálogo entre Washington y La Habana, y quisieran ver al Comando Sur desembarcar en el Malecón, por tanto, oír en televisión nacional a un candidato diciendo que no todo es malo en Cuba es absolutamente inaceptable.

En Estados Unidos solo hay una comprensión de Cuba, como no hay 50 partidos, y la OEA no se mete en todo, y el gobierno toma decisiones sin escuchar a Washington, es un país infernal… Si se le recuerda la etiqueta de socialista, peor todavía. Si en Estados Unidos se habla de subvencionar a los pobres, de mejorar el sistema de atención de salud, se le tilda automáticamente de izquierdista extremo y comunista, que es en ese país, el del macartismo, una ofensa imperdonable, incluso hoy en el año 2020. Para colmo Bernie Sanders se ha autodefinido como socialista, mala palabra para la derecha, para el Partido Republicano y para parte del demócrata también.

Pero eso es etiqueta nada más, Sanders no habla de nacionalizar industrias, ni nada por el estilo, se refiere realmente a la social democracia de Dinamarca, o Noruega… Pero para el estadounidense común que sabe poco de Cuba, que se cree lo que han escuchado durante décadas, que no pone casi nada en contexto, no entiende que ver a Cuba en blanco y negro es un error, y que la principal violación de derechos humanos que sufre este país es la aplicación de sanciones que cierra puertas a toda posibilidad de desarrollo normal para esta isla.

Muchos comentan en las redes sociales: ya perdió la Florida, una premonición que no tiene por qué ser cierta, Hillary Clinton ganó Miami, la más cubana de las ciudades de la Florida, en las elecciones pasadas, y en cualquier caso si Bernie Sanders pierde en las primarias de las Florida, Cuba podría ser una razón, pero no la más importante, porque ya este hombre, que defiende un agenda progresista, recaba odios en el estado sureño. Ese mismo donde hay tanta clase media baja que se beneficia de esta que otra ayudita del gobierno. Recordemos que cuando Obama quiso democratizar un poco el acceso a la salud, que se le viró todo el mundo, los representantes de la Florida en Cámara y Senado fueron activos voceros rechazando el llamado Obamacare, cuando el estado que más registros tuvo a esta ayuda del gobierno fueprecisamente la Florida.

Y es que hay quien vota con la clase a la que quisiera pertenecer y no con la que es… Mientras tanto, cada semana que los precandidatos demócratas se fajan entre sí, Trump gana, y echa raíces en la oficina oval. Entre ellos mismos se rasgan las vestiduras, el presidente mientras tanto exhibe una economía reverdecida, y números de aprobación altos, y los demócratas dividiendo, como si trabajaran para que venza otro. El tema Cuba tiene que pasar por un análisis basado en hechos y no en apasionamientos irracionales… Algo que no se puede esperar ahora mismo donde cada candidato con ética o no, intentan ganar votos y atención.

Al final esté quien esté en la Casa Blanca, sin importar partido, debe comprender que el mejor camino es el del diálogo, el respeto y la paz. Es temprano todavía para saber qué va a pasar en noviembre, pero si se mantiene esta racha donde los demócratas se distraen por temas que no son prioridad para el electorado, le ponen mucho más fácil el trabajo a Trump. Por delante dos momentos importantes: primarias en Carolina del Sur, donde dicen que Biden gana, y el llamado super martes, día con mayor número de estados que celebran primarias, y por tanto, donde se decide quién se enfrenta a Trump en noviembre…