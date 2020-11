¿Por qué hay tantas protestas en América Latina?

América Latina arde. Basta echar un vistazo a los medios y veremos, por ejemplo, protestas en Guatemala, protestas en Brasil, manifestaciones en Colombia y Chile. Hace más o menos una semana, miles de peruanos tomaron las calles y forzaron la renuncia del entonces presidente Marino. Si miramos atrás, meses atrás, notaremos que es un patrón que se repite en muchos países de la región. Entonces ¿Qué está pasando?

Un elemento para dar respuesta. Por lo general, en todas estas protestas sociales hay un factor común: las demandas son más globales, ya no se trata tanto de tomar las calles contra un político o una medida impopular, ahora las exigencias son más generales y profundas, son cada vez más contra el status quo, contra el modelo y contra el sistema. Fíjense en los siguientes detalles: cuando renunció Merino en Perú ¿qué dijeron los jóvenes que estaban en las manifestaciones? Ahora vamos por la renuncia del Congreso y una nueva Constitución. En Colombia el paro no es solo contra los asesinatos de líderes sociales o la pobreza o contra Duque, es contra las políticas neoliberales.

¿Qué conclusiones podríamos sacar entonces? Primero, quizás… quizás, haya una mayor toma de conciencia por parte de los movimientos populares; golpe tras golpe, muchos seguramente habrán aprendido que no se trata de un nombre, de un gabinete o un partido, sino de un sistema o un modelo imperante. Un elemento que puede haber ayudado en este sentido en algunos países, Argentina y Bolivia, por ejemplo, fue la experiencia de retornar al neoliberalismo después de gobierno con una proyección popular, que aplicaron políticas sociales y generaron grandes avances también en lo político y económico, simplemente se tomó consciencia de lo perdido.

Y segundo, estamos frente a una nueva crisis de la derecha latinoamericana y su modelo neoliberal; cuando hace algunos años veíamos como esa derecha reconquistaba espacios de poder político debido, sobre todo, a los errores de los propios gobiernos de izquierda, muchos alertaron que este momento iba a llegar, por la sencilla razón de que la derecha no tiene la capacidad de ofrecer nada nuevo o distinto, es para ella antinatural, y cuando logra buscar nuevos caminos lo hace para peor: ahí está el ejemplo de Bolsonaro y los golpistas bolivianos. Es el fascismo, que tampoco es nuevo en la región.

Ahora bien, y este es un muy punto importante ¿Quiénes han sido los protagonistas en muchas de estas protestas? ¿Quiénes son las caras más visibles de este despertar? No se puede generalizar, pero por lo general han sido movimientos sociales, grupos indígenas, sindicatos. Organizaciones con capacidad de convocatoria y demandas claras, pero en muchas ocasiones sin un programa político para generar esos cambios, y eso constituye una debilidad, porque al final el camino de una solución real pasa por tomar el poder, y jugar en ese terreno requiere otro nivel. En todos estos países hay partidos de izquierda, pero en todos han sabido ponerse al frente y encausar ese descontento popular.