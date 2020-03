Murió James Lipton, el icónico presentador de “Inside the Actors Studio”

Ben Kingsley lloró mientras hablaba de la muerte de su madre. Jack Lemmon reveló su alcoholismo tan casualmente que Lipton no sabía si el actor se describía a sí mismo o a un personaje en una película. Sally Field sugirió que Lipton había leído su diario por conocer tanto de ella, y Julia Roberts le preguntó si había llamado a su madre antes de la entrevista.

Entre las entrevistas más memorables, está la que le realizó en 2011 a Bradley Cooper, que recordó su etapa como estudiante en la que, en ese mismo programa, pudo preguntar al ya consagrado Sean Penn en 1999. Era una de las entrevistas favoritas de Lipton, porque fue muy emotivo para él ver a uno de sus estudiantes triunfar en Hollywood.

Pero no todo es Inside the Actors Studio. También trabajó como guionista en los programa de tv Capitol, Return to Peyton Place, The Doctors, The Best Everything y Another World. Además fue invitado recurrente en la serie Arrested Development, refiere este martes el portal del sitio Cubadebate.