Martí en nuevo aniversario

Martí te puede impulsar siempre pero en momentos de aniversario compulsa a los periodistas a buscar, recordar y entonces encuentras referentes hechos o a medio hacer.

Esta es la historia de estas líneas.

Cuando por las pavimentadas rutas de hoy miraba el verdor de la península de Yucatán pensaba en José Martí. En marzo de mil 877 viajaría por esta ruta, en carreta, desde Mérida a la pirámide maya de Kokulcan, una plataforma rectangular de 55,5 metros de ancho y una altura de 24 metros, en la explanada de Chichén Itza.

La admiración y agradecimiento no me cabía en el pecho. La vida nos llevaba ahora, ante un nuevo hecho en esta tierra, llena de historia y leyendas, tan vinculada a Cuba y en particular a Martí primero y más tarde a Fidel. Latinoamericanos y caribeños decidían por primera vez empezar a caminar juntos hacia la Unidad, agrupados en la Comunidad de América Latina y El Caribe y México era el escenario. Martí formaba parte también de esta epopeya.

Martí se había identificado en Ciudad de México con personajes y lugares de la cultura autóctona, en especial la maya, famosa por sus brillantes y avanzados conocimientos. Al visitar las ruinas de Chichén Itza, construidas a inicios del siglo VI d.n.e, Martí escribiría.

¨…La ciudad de Chichén Itza es como un libro de piedra… Un libro roto, con las hojas por el suelo hundidas en la maraña del monte…están por tierra las 500 columnas, las estatuas sin cabeza…pero de lo que queda en siglos de pie, de cuanto se ve o se toca nada hay que no tenga una pintura finísima, de curvas bellas…la historia de un pueblo que echó sus barcos por las costas y ríos de todo Centroamérica y supo de Asia por el Pacífico y de América por el Atlántico¨…

El resultado de sus estudios los incorporó a su proyecto filosófico sobre la diversidad y el futuro de una América plural e incluyente. Profundizó sobre la tragedia de los indios americanos, el acercamiento al pasado le permite tener mayor comprensión del futuro, del derecho a su identidad, al respeto a la diferencia y también que en la riqueza de la unidad radica precisamente en su diversidad.

Al igual que cuando los españoles llegaron al Caribe, y prácticamente destruyeron todo el conocimiento de los mayas, nuevos conquistadores tratan de borrar su historia y cultura que paradójicamente, renace hoy en los pueblos originarios, eternos guardianes como Kokulkan de su identidad e independencia.

Muchos más hechos vinculan a México con el Héroe Nacional de Cuba pero este capítulo parece oportuno resumirlo con una de sus frases llena de sugerencias y admiración…!qué novela tan linda la historia de América!