La otra semifinal se reanuda esta noche con el juego 3 de la serie entre Camagüey e Industriales. Los Toros tienen ventaja de 2-0 y cierran como locales, para ello enviarán al box al derecho Yariel Rodríguez, mientras que el jovencito Brian Chi lanzará el juego más importante de su carrera.

El pitcheo de Industriales ha recibido castigo en los dos primeros encuentros de la semifinal y esto los privó de conseguir al menos un éxito en el parque Latinoamericano.

Ahora tendrán que batallar en terreno ajeno, con la obligación de ganar si aspiran a mantenerse en la 59 Serie Nacional de Béisbol. Para este crucial encuentro, Rey Vicente Anglada enviará al montículo al joven de 20 años Bryan Chi, quien debutará como abridor en una postemporada.

Natural del municipio 10 de Octubre, sabe la responsabilidad que tiene, pero confía que puede caminarles el juego a los “Leones”, algo que no han conseguido ninguno de los dos abridores anteriores.