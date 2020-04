Responsabilidad ciudadana: vital para enfrentar a Covid-19

Cuando el periódico Escambray dio a conocer la fuga de seis personas de un centro de aislamiento en Sancti Spíritus, pensé en lo penoso de ese acto de irresponsabilidad, ilegalidad e indisciplina, que pudo implicar un riesgo de propagación de la enfermedad que nos mantiene tensos, preocupados y actuando. Pensé también en que no es fácil resistir un aislamiento obligatorio, varias semanas confinados a un encierro forzoso, y a lo mejor ni siquiera estás enfermo. Pero “a lo mejor” no basta.

Porque luego escuché el testimonio de Sonia Resik, la viróloga que este martes entrevistó Arleen en la Mesa Redonda, quien lleva días sin ver a su hijo médico, estando tan cerca, en el IPK, y solo ha visto un par de veces a sus padres, viejos y vulnerables.

También vi a las personas de diversas edades y profesiones: médicos, pantristas, un muchacho que pasa apenas el Servicio Militar. quienes alargan sus días cuidando y atendiendo a pacientes bajo sospecha en el Hospital Naval de La Habana. Incluso vi –o vimos todos– a uno que no le dijo a la esposa que está cara a cara con la muerte, y ella lo supo anoche en la televisión. Y veo los rostros de las cuatro mujeres que uno solo conoce de verdad por el nombre en el traje blanco… y siento que ninguno de ellos merece que su esfuerzo se vaya a bolina.

Ninguno de los que hoy están tejiendo una red de enfrentamiento a la COVID-19, merece la irrespetuosa actitud de los que se fugan, de los que salen a la calle sin cumplir las medidas preventivas, de los que se aglomeran en una cola por pollo o por malta, de los que violan el aislamiento tan necesario, y de los que mienten si tienen síntomas de afección respiratoria para no tener que recluirse en sitio alguno, “para no pasar trabajo”. Hay frases lapidarias, que en estas fatales circunstancias, no deberían salir de nuestra boca.

Cuando se sale a la calle y se ven nasobucos por doquier, de mil formas y colores distintos (como muestran estas fotos que me regaló Ricardo López Hevia para este comentario), uno se da cuenta de que ciertamente ha cambiado la fisonomía de este país, que ahora anda con sus voces y sus sonrisas escondidas, y no ha de jugar a la moda, ni a los pistoleros del oeste, porque en esta historia toda imprudencia cuesta vidas, y toda preocupación es definitoria en el desenlace de los próximos días.

Si algo me enorgullece de estas jornadas que hemos vivido y sufrido, no es solo ver a médicos y enfermeras, técnicos, laboratoristas y personal de servicio… cuidando y salvando a gente desconocida. Es tener la certeza de que, si algo preocupa y entristece a millones, además del aumento sistemático de los casos que dan positivo a las pruebas, y de los muertos que lamentablemente se nos han ido, también es comprobar que todo el mundo está al tanto de la salud de los niños de meses y de la madre de uno de ellos, que por suerte y por obra de nuestros galenos, han evolucionado favorablemente.

Ese “estar al tanto”, esa preocupación colectiva por gente de la que no conocemos ni el nombre, viene de lo más hondo y merece otro aplauso para este pueblo que desde el pasado domingo, a las 9 de la noche, se asoma a los balcones para elogiar a sus médicos y también a todos los que hacen lo que deben, en medio de una pandemia cuyos números crecen día a día, y de la que no puede precisarse fecha para un final.

Pedirle a usted que no salga a la calle si no es urgente salir, no es una consigna ni una frase de moda. Es precaución. También nos hace falta mayor información y coherencia en lo que hacemos. Las medidas de país son para todo el país, y he recibido quejas y preocupaciones de personas que no saben qué hacer porque en su centro de trabajo o en su localidad, han interpretado las medidas de manera particular, y no se corresponden con lo explicado por las máximas autoridades de la nación… Como hace falta además el rigor en la observancia de cada medida, con la fuerza del orden y la ley como antesala, durante la implementación de cada medida, para encontrar el justo sentido de las cosas; y resulta imprescindible el reclamo popular cuando alguien obra de manera incorrecta y pone en riesgo tu salud.

Todo eso es importante, para acompañar a un gobierno que piensa con detenimiento cada paso, para enrumbar su estrategia, sin descuidar las solicitudes de la gente, ni el valor del pensamiento colectivo. Han sido recibidos de buena gana el cierre de fronteras, la suspensión de las clases, la distribución de los productos de aseo… Las últimas medidas de ETECSA, en relación con los bonos y la rebaja de la tarifa de la telefonía fija, entre otras, también son parte de ese oído atento a las urgencias ciudadanas. Y no es ocioso recordar que todo cuanto se hace hoy es siempre doblemente duro para este país que sigue bloqueado, que debe ingeniárselas todos los días para sobrevivir y lidiar además con una enfermedad devastadora.

Solo esa responsabilidad individual y esa visión de Estado, capaz de implementar estrategias con el consenso unánime de todos los organismos, con una dirección política y gubernamental que defienden la vida como el valor supremo de nuestra sociedad, nos darán la garantía de ganar esta batalla sanitaria, de no tener que implementar un protocolo sanitario cuando vuelves a casa para cuidar a tu familia, de llenar las calles de colores una vez más, de quitarnos el nasobuco definitivamente, y de volver a abrazarnos y besarnos como acostumbramos nosotros, los cubanos… Ese es el anhelo más grande que yo tengo, y quizás no me equivoque si digo que también es el suyo… Es todo por hoy, pero volveré el miércoles, o cuando haga falta, y no olvide compartir conmigo sus reflexiones, para seguir pensando juntos el país que queremos. Buenas tardes para todos.