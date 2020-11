La percepción de riesgo debe definir actitudes de la población

En tiempos de tormenta tropical, o de huracanes, la percepción del riesgo ha de definir las actitudes de nuestra población, como veíamos en el anterior reporte desde la provincia de Cienfuegos. Solo así es posible minimizar los daños o afectaciones que puede acarrear un organismo meteorológico como ETA, u otro mucho más potente.

Tenemos cultura para enfrentar eventos de este tipo, sin embargo, aun podemos perfeccionar cuanto hacemos, apelando a la responsabilidad de nuestra población ante los desastres naturales. Esa es una idea que comparte hoy con nosotros el periodista Abdiel Bermúdez.

No pocas bromas cayeron desde que se anunció su nombre; y cuando pasó por el centro del país, algunos dijeron que ETA fue más rollo que película, porque resultó menos de lo que se esperaba. Aunque no creo que hayan dicho lo mismo los habitantes de Yaguajay, Majagua o Falcón, a quienes las inundaciones les pusieron la vida cuesta arriba.

Y lo digo de ese modo porque el hecho de que el agua divida a una casa en dos, y se ahoguen las pertenencias que no calificaron como imprescindibles y por eso se quedaron atrás, es cuando menos un golpe en el corazón y el sentimiento de la gente que mañana –o cuando las aguas tomen su nivel– volverán a casa a sacar el lodo y a empezar de nuevo, como tantas veces.

La naturaleza ha sido implacable una vez más, aunque con ETA han volado menos techos. Pero sí se han desbordado ríos, los escurrimientos no paran, y solo los Recursos Hidráulicos sacan provecho del temporal.

Peor, mucho peor les fue a las decenas de familias que terminaron llorando la pérdida de los suyos en Centroamérica, y a los miles que ETA dejó sin nada, y no hubo guardia, ni autoridad ni política gubernamental que los sacara a tiempo de las zonas de riesgo mayor.

Y ese detalle, esa voluntad de decisores, salva vidas. Si hay algo que vale oro en Cuba es la conformación de un sistema de Defensa Civil que convierte la vida de la gente y los recursos de la economía en «las niñas de sus ojos».

Por eso ahora, cuando la crecida del Cuyaguateje era solo la mueca de una amenaza para Vueltabajo, ya se montaban en las guaguas las personas que en Isabel Rubio estaban más cerca del peligro, incluso a sabiendas de que la Covid-19 era un fantasma encima del consejo popular. Peligro doble y doble precaución, que lamentablemente no todos comprenden ni valoran en su justa medida.

No lo digo por regañar, que a eso no venimos a dar la cara en la pantalla. Pero si se actúa de manera irresponsable, si se pone en riesgo la vida porque no hubo comprensión del riesgo de perderla, al menos hay que decirlo, como escarmiento.

Nunca podré olvidar las imágenes de hace 2 años, cuando la tormenta subtropical Alberto echó abajo el puente sobre el río Zaza, y todos empujamos con la vista a aquellas dos muchachas curiosas, que corrieron, oyendo tal vez el sonido de la muerte en sus espaldas, porque ahí sí no había salvación.

Imprudencia, dijeron algunos. Pero eso también es no tener percepción de riesgo, frase trillada aunque real.

Y lo mismo pasa con las personas que prefieren no evacuarse porque “total, eso es una lloviznita con viento y aquí nada va a pasar, esa historia ya me la sé”. Y al final terminan en un centro de evacuación a la carrera, dejando atrás pertenencias que quizás nunca más vieron porque se las tragó un fenómeno meteorológico que imaginaron menos agresivo.

En estos días hemos escuchado que en Villa Clara y Mayabeque se les llamó la atención a algunas personas por andar pescando en las crecidas, o por hacer de los ríos desbordados un escenario para selfies. Algunos ni siquiera atendieron el llamado de las autoridades que los requirieron; quizás porque no advierten que en medio de un evento hidrometeorológico así, la calma puede ser un espejismo, y hay que cuidarse mucho.

A este llamado a ser cuidadosos, se suma hoy un joven matancero que mucho ha apostado por elevar la cultura preventiva de nuestro pueblo en tiempos de huracanes… Su nombre es Henry Delgado Monzar y es miembro de la Sociedad Cubana de Meteorología. Le preguntamos sobre este tema, y veamos qué nos dijo.

Lo dice Henry con toda propiedad, señalando lo bueno y lo malo, ponderando el valor de una Defensa Civil que en Cuba tiene una organización y una estrategia efectiva y funcional para mitigar el impacto de estos fenómenos naturales. Y que debe ser asumida en cada zona de defensa con toda la integralidad y previsión que demandan estos momentos, algo que no ocurre en todos los casos, y que le facilita el camino al meteoro para que haga de las suyas.

Lo digo porque hemos ganado cultura en el enfrentamiento a los huracanes. Todo el mundo sabe que no debe cruzar ríos crecidos ni tocar cables caídos; que es preciso alejarse de las zonas proclives a las inundaciones, limpiar azoteas y asegurar ventanas. Pero también es verdad que no se limpian los tragantes ni se podan árboles hasta que el cielo truena; ni se recogen a tiempo las bombillas del alumbrado público o las casas de cultivo protegido, como sucedió ahora en Ciego de Ávila; ni se evita arrojar desechos o construir viviendas en las márgenes de esos ríos que se desbordan en un 2 por 3.

La temporada ciclónica actual ha sido trepidante, y para todos pudo haber sido peor. Cada experiencia vivida es evidencia de que la Naturaleza es poderosa, y hay que desempolvar los planes de reducción de riesgos de desastres que existen en cada institución y en cada territorio, y vislumbrar cada peligro y vulnerabilidad que debemos atenuar o eliminar en las comunidades y también en el hogar.

Si no podemos hacer que salga el sol cuanto antes, sí deberíamos intentar que, desde nuestra percepción de riesgo y responsabilidad, estos eventos no nos borren del rostro la sonrisa.

Es todo por hoy, pero volveremos a vernos en otro momento, y cuento con sus opiniones y consejos para pensar juntos el país que queremos.