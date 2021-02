LA GUERRA DE 4ta.GENERACIÓN

Aunque este tema ha sido tratado a través del tiempo, resulta imprescindible retomarlo por tantos cambios, sobrenombres, consecuencias y críticas desde su origen y aún tiene continuidad con un futuro de justificaciones. Solo una minoría le hace elogios, cada vez tiene más calificativos y los más sensatos no quisieran ni pronunciarlos. Quizás por eso se le conoce por un número y dos letras, 4GW.

Las teorías sobre sus antecedentes se remontan solo al año 1989, reciente verdad, pero no obstante hay que tomar en cuenta siglos anteriores con el enfrentamiento entre masas de hombres.

Muchas aguas han corrido en todas direcciones desde que un voluminoso libro de 716 páginas guardara el análisis del concepto y del origen ¨ DE LA GUERRA, ¨ del filósofo e historiador militar alemán Karl von Clausewitz. Nacido en 1780, a los 12 años se unió al ejército prusiano. Vivió lo suficiente para participar en la campaña y derrota de Napoleón en Waterloo, al lado de la monarquía rusa. Murió en 1831 y no precisamente de una herida en un combate, si no del cólera, que proliferaba en ambientes insanos. Se consagró con el concepto de que ¨la guerra es la continuación de la política con otros medios¨, pero no vio algo clave que los clásicos sí completaron.

En esa desafortunada perspectiva con las acciones bélicas sobrepasó la tercera fase de una “guerra de maniobra”, para neutralizar la potencia del enemigo mediante sus debilidades. Ahora, con una poderosa industria armamentista, el desarrollo de las tecnologías, la información y la psicología posibilitan nuevas formas y métodos de perfeccionar cómo hacer la guerra,en supuesto tiempo de paz.

GUERRA PSICOLÓGICA VS CUBA#CANALCARIBE .2017 DTrump pretexta sin basamento científico acusaciones “ataques sónicos”, una nueva etapa guerra de 4ta.generación . Aceleran falsas noticias y aparato guerra psicológica. Cuba, tranquila, gana batalla con verdad, ciencia y cooperación. pic.twitter.com/8YGt6GE9CT — Irma Cáceres (@IrmaCaceres13) February 17, 2021

En estos mismos momentos, millones de personas son víctimas de este tipo de guerra¨ refinada y cruel¨ y traslada el campo de batalla a toda la sociedad, en todas las esferas de la vida, la cultura, la historia, en busca de cambiar las ideas y hacer de lo blanco negro. Incluso influir y otras veces determinar el cambio de gobiernos no afines a los intereses imperiales del capitalismo.

Un trabajo sutil con los desposeídos de riquezas materiales y a la vez ignorantes de lo que les rodea, al no conocer conceptos filosóficos o el valor de la lucha de clases. Crédulos, les hacen pensar en una igualdad inexistente cuando lo mismo el magnate y político Donald Trump y un minero tienen en sus manos un telefoneo digital. ¿Una ironía de la vida?

Los clásicos revolucionaron y completaron el concepto de guerra. La esencia de la guerra sigue siendo la misma, solo cambiaron los medios y con ello los métodos y las formas. Así surgió la 4GW para no perder sus marines y soldados y que los muertos los pongan otros.

Los magnates saben que los pueblos son las víctimas de las guerras y ahora apuestan todo por el bombardeo de ideas, se juegan el todo por el todo en la invasión masiva al campo del cerebro con esta nueva forma (4GW) con el objetivo principal de mantener su sistema político, al igual que lo ha hecho históricamente el capital, con los regímenes sucesivos hasta el imperio del siglo XXI.

GUERRA PSICOLOGICA #CanalCaribe Hoy, especialistas cubanos demostraron q autores de llamados ataques sónicos en La Habana subestimaron nivel científico cubano. Otra prueba, las cuatro vacunas contra la Covid 19. Todo fue un pretexto más de su guerra sucia contra Cuba pic.twitter.com/tfNy3moNKN — Irma Cáceres (@IrmaCaceres13) February 17, 2021

Por suerte, cada día más las personas sensatas se lanzan al terrero del combate de las tecnologías de la información y las redes sociales en su propia defensa para desenmascarar las reales intenciones mortales del lobo feroz.

Se conocen bien sus armas, llegar al golpe de estado blando o duro, crear una oposición que se manifieste en las calles con grupos violentos en defensa de su plataforma de cambio. También vinculan al otro con el terrorismo, violación de los derechos humanos, el narcotráfico,ataques sónicos, sin olvidar la carrera armamentista con rusos,chinos o coreanos.

La relación sería larga pero destacan ¨el estado dictatorial¨, el lavado de dinero, apoyo a guerrillas o fuerzas negativas,definir al adversario como un país fracasado, inestable y peligroso de la región. En fin,lo convierten en una amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos