Juicio contra Trump en EE.UU. entra en su quinto día

Los últimos procedimientos del juicio político contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, transcurren este sábado.

En esta 5ta jornada del proceso, la Cámara de Representantes recibe los argumentos finales para condenar al ex mandatario por incitar a la insurrección y provocar el ataque violento al Capitolio de Washington, el pasado 6 de enero.

Los abogados de Trump buscan la absolución, tras varios intentos por desestimar el caso, y presentar quejas falsas y denuncias de Trump a sus oponentes y a prensa. No obstante, todavía son posibles algunas sorpresas de procedimiento, destaca el diario The New York Times, citado por Prensa Latina.

Los senadores podrían realizar la votación hoy. Para condenar al expresidente, el Senado necesitaría una mayoría de dos tercios , es decir, al menos 17 legisladores republicanos tendrían que votar con los demócratas. Ese resultado difícil hasta ahora, debido a la política partidista de voto en bloque.