El refugio deseado

Mi casa, el hogar, la familia, los amigos, la comunidad, los vecinos… Estoy segura que el diccionario podría agregar muchos más palabras, ya sea en sentido real, figurado, o sentimental… Mi casa, sitio y refugio que todos hemos querido construir, poseerla o compartirla.

Oímos a más de una persona: quisiera estar en mi casa, tengo tantas cosas que hacer y el tiempo no me alcanza… Hasta desdeñamos una llamada telefónica de una persona querida con unas palabras razonables en aras de hacer algo… Ni que decir de la respuesta breve a la vecina con la expresión de oye, hace días que no te veo. Si no paro mi hermana. Respuesta repetitiva, no tengo tiempo para nada… La situación llega incluso al reproche de los niños, mami, llegaste tarde a la reunión de la escuela y ni que decir de las citas en la comunidad…

Abundan también los propios, cómo tengo estos cabellos y mira mis manos sin arreglar. Ciertamente, la relación podría ser larga. Ah, y sería injusta con mis gavetas del closet, que parecen decirme todos los días, por favor mujer, arréglame, detesto guardar tu desorden y a todos los que corriendo hurgan en mis entrañas.

Ante todo prevención, solidaridad y fuerza

Sin embargo, ahora tengo la posibilidad de estar al menos más tiempo en casa, claro, es por un motivo muy lamentable del riesgo de una emergencia nacional ante la epidemia mundial del coronavirus 2019.

Todos debemos participar y demostrar que desde mi casa, con mis niños y las nuevas o viejas tecnologías puedo ser más útil y sumar aquellas tareas que parecían irrealizables…

Trabajaré en la casa con la ayuda de la computadora, o llamaré por teléfono, o iré una vez a la semana, o cambio eventualmente de tarea y así aprovecharé bien el tiempo de manera que mis gavetas, el librero, mis plantas y mis seres queridos seamos un todo más unidos.

Al maravilloso sueño de tener una casa, una familia, sumaré ahora la oportunidad de enseñar a los niños tareas domésticas que ellos podrán hacer luego solos y no depender siempre de mami, papi o abuelita.

La solidaridad siempre presente

Al estar más en la casa, los niños también verán mis cualidades de repasadora cuando juntos veamos las clases en la televisión y los dejaré sorprendidos con mis conocimientos. Les contaré también de mis recuerdos de infancia sobre maestros y exámenes. Nos acostaremos más temprano, seguros de haber mantenido la higiene en todos los rincones y cumplido entre todos con las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus 2019; desearemos con fuerza que en este mundo hayan podido hacerlo como nosotros para que las mujeres, sus familias, conocidas y desconocidas, puedan recuperar sede esta pesadilla.

Y yo, en lo más profundo, recapacitaré cómo en medio de las diversas afectaciones provocadas por este nuevo coronavirus, debo apreciar la posibilidad que brinda la seguridad social y las leyes cubanas…

Abriré el pensamiento a la realidad de una situación temporal para obtener un nuevo aprendizaje.. Esperaré segura el resultado positivo de las medidas sanitarias que debemos cumplir y hacer cumplir en la tradicional familia cubana de trabajadoras, abuelos, hijos, nietos, nueras, tíos, primos y la ama de casa. ¡Vaya maravillosa tribu!…