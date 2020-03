El nuevo coronavirus será protagonista de la batalla electoral de Estados Unidos

El pasado domingo tocamos brevemente algunas aristas del asunto y nos planteamos la pregunta, pero vale la pena caer sobre el tema ya de forma más profunda. ¿Cómo se relacionan, cómo se impactan mutuamente dos de los acontecimientos más importantes que vive el mundo este 2020? La pandemia del Coronavirus y la campaña electoral en Estados Unidos. Con más de 25 mil infectados y más de 300 fallecidos, con una situación fuera de control, sin dudas el nuevo coronavirus será protagonista de esta batalla electoral.

Entre los impactos más visibles e interesantes está que la enfermedad ha corrido la campaña al campo virtual. Internet, las redes sociales y las diferentes plataformas son ahora el gran campo de batalla, cuando ya no son pertinentes los grandes mítines, los debates con públicos y cualquier estrategia de calle, es decir, que ya no se trata de candidatos fuera de lo común, ahora es un nuevo terreno que requiere repensar las estrategias, y posiblemente, el candidato vencedor sea quien mejor se adapte a los recursos que brinda Internet, que siempre fue muy importante, pero como un recurso más.

Un analista lo comentaba hace unos días. Esas clásicas fotos de los candidatos rodeados de personas, ofreciendo apretones de manos y palmaditas en la espalda, cargando niños, abrazando ancianos y a familias vulnerables, pues ya esas no serán las fotos, hay que buscar nuevas imágenes para conmover los corazones, y por otro lado, por supuesto, que la propia pandemia será tema fundamental, los candidatos propondrán soluciones o intentará n reforzar sus mensajes en esta coyuntura, por ejemplo, en el bando demócrata que defiende el legado sanitario de Obama y el seguro médico para todos.

Y es precisamente ahí donde Donald Trump se le nubla el cielo, de hecho, muchos expertos aseguran que el coronavirus será uno o el gran obstáculo para su reelección. Empecemos recordando que durante semanas el presidente minimizó el peligro real que significaba este virus, los cual se reflejó en una actitud despreocupada y la falta de medidas concretas por parte de la administración, de hecho, salió a la luz la información que los servicios de inteligencia del país habían alertado al mandatario sobre las dimensiones de la crisis y este viró la espalda a dicha alerta. Según un sondeo reciente de Pew Research, el 52 por ciento de los adultos estadounidense creen que Trump subvaloró el riesgo y solo el 37 por ciento cree que lo valoró correctamente. Sumemos el detalle de los recortes que esta administración ha aplicado a los gastos sociales en salud.

Pero más allá de la incompetencia, está el tema de la economía. Durante meses el buen desempeño de la economía y el relativo buen estado del empleo, fueron los grandes estandartes del mandatario en vista a la reelección; y aquí quiero recordar que esos indicadores se deben esencialmente a las medidas tomadas por Obama y que ahora se ven sus resultados. Bueno, el asunto es que estos estandartes están cayendo. Las bolsas se desploman, el comercio se desploma, el turismo se desploma, el petróleo se desploma y con él los productores estadounidenses, y es de esperar que tengas un reflejo en el empleo y en el crecimiento. Trump vive una especie de tormenta perfecta.

Claro, para eso hay campañas y una maquinaria de manipulación capaz, y así lo ha probado, de convertir asesinos en héroes. Pero hay algo que Trump no podrá ocultar, nunca ha podido, pero menos ahora con el coronavirus, y es su egoísmo y su condición criminal. Tratando de robar vacunas y manteniendo crueles sanciones con países que enfrentan y también son amenazados por esta pandemia.