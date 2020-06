El combate contra la covid-19 continúa, no debemos confiarnos

Mayo abrió con el mayor pico de contagio que hemos tenido en el país, y cerró “por todo lo alto”, que no es una frase para generar aplausos, sino para preocuparnos.

Los 38 confirmados del último lunes, les dieron un vuelco a los números, y de inmediato, como es lógico, se desataron las alarmas, porque esa cifra era la más alta de confirmados en el último mes. De esos 38, 32 guardan relación con el foco epidemiológico en la capitalina tienda La Época, que “ha hecho época” porque ha agitado la calma y los ánimos de millones.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez consideró el evento suscitado en el referido establecimiento comercial “como el de mayor magnitud que hemos tenido, incluso superior al del Hogar de Ancianos de Villa Clara”. Y lo peor es que ha ocurrido en un momento en el que se suponía que ya teníamos bastante control de la enfermedad.

Los casos confirmados del evento de La Época se asociaron a otros en los Laboratorios AICA y la Empresa de Servicios de Transporte del MINCIN, hasta totalizar más de un centenar, y la araña epidemiológica creció para confirmar a La Habana como centro de la pandemia en Cuba, y convertirla en la clave del éxito o no ante la Covid-19.

Lo que sí llama la atención es que en las últimas jornadas han predominado los casos confirmados con vínculo laboral. Por eso la máxima dirección del país ha orientado hacer hincapié en las medidas en los centros de trabajo, porque ningún trabajador con sintomatología puede estar laborando, arriesgando incluso las vidas de sus compañeros.

Lo digo porque es conocido que el caso primario en la Tienda La Época, inició el 12 de mayo con sintomatología pero no fue hasta el día 18 al sistema de salud. Pasó 6 días trabajando con síntomas, y en ello faltó honestidad. Y aunque suene paradójico, en esta situación un eslabón suelto no rompe la cadena, sino que la multiplica, la fortalece y tensa un panorama que ya es harto complejo.

Muchas personas insisten en el tema de las colas, y es comprensible y lógico. Pero los números dicen que la mayoría de los casos que se están confirmando, se deben a eventos que ocurren en ambientes interiores, como ocurre hoy con casi el 80% de los contagios en el mundo, donde asimismo es una tendencia que existan eventos o individuos supercontagiadores. Uno que afecta a muchos. Así que igual que nos preocupamos por las colas y la gente en la calle, en la misma medida, ni más ni menos, debemos atender cuidadosamente lo que ocurre en los espacios interiores.

Lo único de bueno que tiene que la mayor parte de los casos positivos de las últimas jornadas se haya producido en eventos localizados, en una provincia, es que facilita el rastreo y también la posible contención.

Pero no me atrevo a decir hasta dónde sea posible contener esta pandemia, o hasta cuándo, si es evidente que ha disminuido la percepción de riesgo en los centros de trabajo, en particular, y en la población en general. Hay exceso de confianza, sustentado en un pensamiento triunfalista que solo valora el hecho de haber dejado atrás el pico de contagio; y asimismo persisten no pocas indisciplinas y conductas proclives a anular lo logrado hasta hoy, como el uso inadecuado del nasobuco, que parece poco para contener al coronavirus, pero no lo es.

Cuba ha sostenido su aparato productivo. En días recientes la Ministra de Trabajo y Seguridad Social señaló que de 142 mil 510 trabajadores interruptos, el 29% ha sido reubicado (40 mil 698), algunos en un cargo (14 mil 235) y otros con cambio de labor (26 mil 463), porque hay necesidad de empleo en el país.

Contrario a lo que han hecho otros países, aquí las fábricas no han cerrado, se ha apostado por materializar un conjunto de inversiones necesarias, y todo lo que sea producción se ha sostenido. Y lo mejor, sin demasiados sobresaltos epidemiológicos. Pero lo sucedido en la capital es un botón de muestra lo suficientemente claro, para entender que todo lo logrado se puede ir a bolina.

¿Ustedes imaginan cuánto significa que un profesional de la salud dé positivo a un PCR? ¿Qué supondría que en una tienda un vendedor pase de sospechoso a caso confirmado? Hay cosas que uno no quiere ni imaginar, pero sí hay preguntas necesarias, que hay que hacerse para comprender mejor el alto riesgo que existe.

La alta circulación viral no ha pasado. Seguimos enfrentado la primera gran pandemia del siglo XXI (y ojalá la única); y para vencerla, se requiere disciplina, exactitud, exigencia y honestidad, para que sea menor la magnitud del problema con el que, inevitablemente, tenemos que lidiar.

Es todo por hoy, pero volveré en otro momento, con otros temas de interés, y cuento con sus opiniones mediante el correo electrónico y las redes sociales, para pensar, juntos, el país que queremos. Buenas tardes y cuídese mucho.