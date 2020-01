Díaz-Canel ratifica ilegalidad de la Ley Helms-Burton

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó este martes que la demanda desestimada en cortes norteamericanas contra una empresa suiza ¨nos dan la razón sobre ilegalidad del Título III de la Ley Helms-Burton¨.

El jefe de Estado aludió al tema en su cuenta en Twitter donde compartió un artículo divulgado en el diario Granma sobre la demanda contra la empresa suiza MSC Cruises S.A. basada en extraterritorial ley Helms Burton.

US court rulings prove us right about the illegality of Title III of the Helms-Burton Act. #NoMásBloqueo #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/6hgPUmv3mV

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 7, 2020