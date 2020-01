Díaz-Canel: Cuba no está sola, el mundo admira el valor de nuestro pueblo

Cuba no está sola, el mundo admira el valor de nuestro pueblo, su resistencia y heroica dignidad, afirmó en Twitter el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En su perfil en esa red social, el primer mandatario alude a la llegada de numerosos mensajes desde diversas partes del mundo con felicitaciones al país por el año 61 de la Revolución.

Several international messages congratulating Cuba on the year 61 of the Revolution. #Cuba is not alone, the world admires the courage of our people, its resistance and heroic dignity. #SomosCuba #SomosContinuidadhttps://t.co/1FiBsiujBZ

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 2, 2020