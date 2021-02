Destaca embajador de Noruega en Colombia colaboración de Cuba sobre posible atentado en Bogotá

Cuba manifestó este sábado su sorpresa por la celeridad con que las autoridades de Colombia hicieron pública una alerta sobre un supuesto ataque de la guerrilla del ELN entregada confidencialmente por su Embajada en Bogotá hace una semana. De acuerdo con una declaración de la Cancillería cubana, las autoridades colombianas no demoraron ni 25 minutos en entregar esta alerta a la prensa. Sobre este tema, ofreció una entrevista el embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opdahl, país que junto a Cuba ha oficiado como garante no solo del Acuerdo Final firmado con las FARC, sino también en los diálogos que ha adelantado el Estado colombiano con el ELN en Ecuador y Cuba. En diálogo con el medio Colombia 2020, el diplomático le da todo su apoyo a su homólogo cubano y resalta la colaboración de nuestro gobierno con las autoridades colombianas, que extrañamente, dice, ha sido poco reconocido por el Gobierno de Duque. Al ser interrogado sobre la planeación de acciones militares en Colombia, por parte de delegación del ELN en Cuba, su respuesta fue: “Tengo confianza en mis colegas cubanos y en su palabra. Me baso en mi experiencia de cooperación con Cuba. Tengo fe en lo que dicen los cubanos acerca de que no están planeando actividades violentas. Y eso está demostrado en la información que Cuba le entregó al Gobierno colombiano.