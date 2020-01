Denuncia Díaz-Canel manipulación de redes sociales en Golpe de Estado en Bolivia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este lunes el uso manipulado de las redes sociales durante la maniobra golpista en Bolivia el pasado mes de noviembre y tras la cual se instauró un gobierno de facto dirigido por Jeanine Áñez.

Al compartir en su cuenta de Twitter un informe publicado en el portal web Cubadebate sobre las ciberoperaciones realizadas en la nación sudamericana en el período del golpe derechista, el dignatario cubano aseguró que dejaba al descubierto el uso de las plataformas sociales en una guerra no convencional.

Five questions about the Bolivian coup operation in Twitter. The manipulated use of social media in unconventional warfare, exposed. #SomosCubahttps://t.co/vNRVduupBX

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 6, 2020