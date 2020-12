Cuba no dialogará con mercenarios

El Ministerio de Cultura de Cuba se ha pronunciado. Creo importante, poner muy rápido en contexto qué es lo que ha pasado antes y por qué estamos en este punto. Hace unos días un grupo de personas, desconocidas por la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, montaron una farsa en la casa de uno de ellos en el barrio de San Isidro aquí en La Habana, digo farsa porque lo que trataron inicialmente, fue dar la idea de que con una supuesta huelga de hambre lograrían chantajear al gobierno cubano para que liberara a uno de ellos que había sido sancionado a 8 meses de privación de libertad, después de que el mismo publicó un video ofendiendo, diciendo groserías a un policía.

El que ve el video, que lamentablemente hemos tenido que mostrar para que se entienda de qué se trata, no discute si ese hombre, que se llama Denis Solís, merece o no estar en prisión. Si usted tiene dudas todavía de eso, busque el video en las redes sociales, que está por todas partes y estoy seguro que las dudas se le acabarán. Bien, huelga de hambre por Denis, comenzó todo un movimiento para lograr con ese acto heroico encender chispas, activar conciencias, mover a las masas, y entonces un grupo de jóvenes se acercó al Ministerio de Cultura y pidió ser atendido para reclamar por esa supuesta injusticia de la que tanto se habló y habló, se infló el tema en las redes sociales. Y aquí viene un punto muy interesante, como comenzó a decirse en las redes que un grupo de jóvenes estaban allí, que reclamaban, que pedían ser oídos, bueno pues se sumaron más y algunos de los que se sumaron, ya iban con otros propósitos muy claros, con una historia de provocadores, de contrarevolucionarios, no digo que eran todos, no eran todos, lo repito, pero algunos si, como algunos recibieron indicaciones del exterior para realizar actos violentos allí, para dar idea de caos, de represión, indicaciones claras de transmitirlo en las redes, de crear una imagen y un ambiente de caos y de falta de entendimiento. Pero fueron recibidos los jóvenes, una representación, hablaron con el Viceministro Fernando Rojas, estuvieron varias horas y salieron, dijeron, contaron lo que pasó en la reunión a los que se mantenían fuera del Ministerio esperando y también transmitieron en redes sociales todo eso. De esa reunión hablaron ellos en sus redes sociales, y hablo el Viceministro Rojas también. Esencialmente se concertó, se acordó que se desarrollaría una nueva reunión con el Ministro de Cultura, eso lo reconoció el propio viceministro en Televición Nacional, habló de esos acuerdos, que fue lo que se acordó aquella noche, pero vamos a ver como lo reseñaron los medios independientes.

Vean ustedes, y aquí está el correo que se envió ayer minutos antes de las 2 de la tarde al viceministro Fernando Rojas, y comparen ustedes quien está rompiendo el acuerdo.

¿Quién cambio los acuerdos? ¿ a qué conclusión ustedes llegan ahora mismo? ¿ el ministerio de cultura ha dicho que no va a dialogar, ha cambiado los términos acordados? Quien envió el correo, dejando claro que el dialogo es como dicen ellos, con sus exigencias, con sus reglas y si no, no hay dialogo? Fíjense en varios puntos, es un correo que no firma ninguno en particular, es a nombre de un equipo, un grupo, los nombres que aparecen después son los que tienen que participar en la reunión, vamos al correo otra vez, algunos no estaban allí en esa primera reunión, aparecen ahora y es una imposición, Luis Manuel Otero Alcantara, más que demostrado en todos estos días el jefe de la farsa San Isidro, bueno jefe o actor principal, el que ultraja la bandera, el que casi se desnuda en plena calle, el que estuvo tantos días sin comer y sin tomar agua y en algunos videos tenía una energía sobrenatural, inexplacable, Julio Fernández Estrada, para tratar temas legales, exprofesor de derecho de la universidad de la habana y habitual en los medios que se dicen libres y que esencialmente se dedican a denigrar a la Revolución, esos medios que reciben dinero del exterior, y el que paga MANDA, lo sabemos todos. Ya no van a hablar con el Ministro de Cultura, lo que necesitan decir rebasa al Ministro de Cultura, tiene q estar el Presidente, tiene que estar representados el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y muy claro y al final, no consideremos pertinente presentarnos a la reunión hasta que estas garantías hayan sido dadas publicamente. ¿Quién ha roto el dialogo? ¿Quién pone aquí el lenguaje arrogante, la postura inquisitiva? ¿ quién esta excluyéndose del dialogo, es el Ministerio de Cultura? ¿ que es lo que ha dicho el Ministerio de cultura?