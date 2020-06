Cuba mantiene actuar transparente en combate al nuevo coronavirus

Cuba ha combinado medidas rigurosas, un profundo programa de rastreo de casos y contactos, y un programa de testing que ha cumplido en todo momento con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, no han faltado los ataques contra la supuesta falta de transparencia en la información estadística de nuestro país sobre la Covid-19.

Que se critique a Cuba es como la constante pi. Todavía la pandemia no había hecho de nuestro país una plaza sitiada, y ya se levantaban las aves agoreras con sus presagios de muerte en masa. Si las moviera el temor o la preocupación por sus compatriotas –o al menos, por sus connacionales– yo hasta las entendería. Pero hay mucho de mala saña, de desparpajo político y de falta de humanismo en comentarios que querían que nos muriéramos todos los que pisamos Cuba, con el coronavirus.

Y como los hospitales y los cementerios no colapsaron en los momentos más difíciles, no les ha quedado de otra que redirigir el ataque contra la veracidad de los datos o las cifras que ha publicado Cuba (o se han publicado sobre Cuba) durante el enfrentamiento a la pandemia.

Que si se han alterado las cifras de muertos, que si son más los contagiados, que si el gobierno falsea las estadísticas para darse autobombo político.

Por decir, se ha dicho de todo. Y con eso llenan las redes sociales, a tal punto que en los últimos días, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán ha hecho precisiones necesarias sobre este tema más de una vez, ante los constantes cuestionamientos que ha recibido la gestión cubana contra la Covid-19.

Que lo diga el doctor Durán, la cara más visible de esta batalla sanitaria, ya es un punto a favor para Cuba. Pero si a eso le sumamos datos y gráficos, quizás podamos entender mejor que la opinión del director de Epidemiología en Cuba tiene un respaldo científico, más que político.

El éxito de una estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 encuentra asidero en la implementación rápida y combinada de varias medidas (no solo sanitarias) para controlar la epidemia. En el mundo existe un coeficiente internacional para medir el momento y rigor de las medidas. Y Cuba muestra un recorrido semejante al de Costa Rica y Uruguay (que están entre los países con mejores indicadores de salud en estos meses), y hoy se mantiene incluso con niveles superiores, porque nuestro país no ha relajado las medidas, aun cuando mañana comience la primera fase del período post-Covid-19 en todas las provincias, excepto Matanzas y La Habana, por las razones que ustedes conocen.

Otro punto: Cuba es de las pocas naciones que rastrea el 100% de los contactos de casos confirmados, algo que no hace todo el mundo. Y según la revista Science, un país que consiga aislar el 60% o más de los confirmados y sus contactos, frena la epidemia. Cuba, con un programa de rastreo y aislamiento a TODOS los contactos, lo está logrando.

¿No es suficiente con esto? Pues vamos a otro punto, que me sugiere un buen amigo microbiólogo, Amílcar Pérez, más dado a la ciencia que a la tertulia política.

Cuba ha logrado cumplir con el estándar sugerido por la OMS de que el número de test diarios sea lo suficientemente alto para que menos del 10% de los test sean positivos. O sea, solo 1 de cada 10, lo cual permite tener una idea más clara de la magnitud real de la epidemia. Y si nos atenemos a los números, Cuba ha hecho tests para que 1 de 61 test, sea positivo. Un balance que es el mejor en la región, junto a Uruguay.

Esos datos son públicos, y no hay números falsos en los informes de Cuba. Problemas en el enfrentamiento sí, muchos. Todos se han analizado, se ha recogido cordel, se ha apostado por más. Pero siempre con el oído pegado a la ciencia. Y otra cosa: no hay gobierno que pueda esconder a sus muertos, ni bajar de la cama a los casos críticos en las terapias. Ese escenario no lo hemos vivido en Cuba. Y no es cuestión de ¿apariencias?, porque ni los casos confirmados se pueden mantener en secreto, ni los números de fallecidos se pueden maquillar.

Ah, claro: para lograr eso tiene que haber voluntad política. Y eso no ha faltado en nuestro país, como tampoco han faltado las teorías conspirativas y las predicciones de un Zodíaco anticubano que se alimenta de la ignorancia y la desinformación. Pero a esa pandemia, amigos míos, hay que frenarla también.

Es todo por hoy, pero volveré en otro momento, y cuento con sus opiniones para pensar, juntos, el país que queremos. Un saludo para todos.