Cuba: En ceremonia privada familiares y amigos dicen adiós a Farah María

La Gacela de Cuba: Farah María, se despidió del pueblo de Cuba, este 30 de diciembre, a la edad de 76 años. La artista, fue una de las cantantes que más obras interpretó del compositor y Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, y entre las medallas y reconocimientos más importantes que alcanzó están la Medalla Por la Alfabetización y la Distinción Por la Cultura Nacional.

El pueblo la recordará siempre en canciones como El tiburón (No te bañes en el malecón…), el tango Adiós muchachos, La negra Tomasa y en sus versiones muy personales de La flor de la canela. Asimismo, en El pájaro Chogui y en el Alardoso o en El Mayor y El día feliz que está llegando, ambos de Silvio Rodríguez. No hubo género que al interpretar no le pusiera su sello personal y su carisma, atributos que la hicieron inmortal dentro de la música cubana.